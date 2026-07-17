Η Λήμνος των αντιθέσεων: από την «έρημο» του Κοντόλακκου ως τη χιονόλευκη Αλυκή

Από την εντυπωσιακή χιονόλευκη Αλυκή ως τους αμμόλοφους κοντά στον Κοντόλακκο, η πρόσφατη περιήγηση γνωστού ταξιδιωτικού συγγραφέα αναδεικνύει το νησί ως προορισμό με μοναδικά γεωλογικά και πολιτιστικά στοιχεία.

Μικρά και μεγάλα τοπία που ορίζουν την ταυτότητα της Λήμνου

Μια πρόσφατη περιήγηση στο νησί, καταγεγραμμένη από τον δημοσιογράφο Άρη Σφακιανάκη, φέρνει στο προσκήνιο εικόνες που για τους κατοίκους αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας και για τους επισκέπτες εκπλήξεις: το κάστρο της Μύρινας, τους όρμους, τους αμμόλοφους και την ιδιαίτερη αλυκή. Τα στοιχεία αυτά διαμορφώνουν το τουριστικό προϊόν και την τοπική ταυτότητα.

«Ένα απίστευτο θέαμα που αξίζει στη Λήμνο ήταν η απέραντη έκταση της χιονόλευκης Αλυκής, όπου βασίλευε μια ερημιά αλλόκοσμη»

Η περιγραφή εστιάζει σε φυσικά φαινόμενα: τους αμμόλοφους κοντά στον Κοντόλακκο, που μοιάζουν με «Σαχάρα» μέσα στο Αιγαίο, το Γεωλογικό Πάρκο Φαρακλού με τις ηφαιστειακές εναλλαγές χρωμάτων και την ασυνήθιστη εικόνα της Αλυκής καλυμμένης από λευκό υπόβαθρο. Συνοδεύονται από τις εικόνες της πόλης της Μύρινας, με το κάστρο να δεσπόζει και τους δύο όρμους —τον Τούρκικο και τον Ρωμέικο Γιαλό— που ορίζουν το λιμάνι και το εμπορικό της πρόσωπο.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, η ανάδειξη τέτοιων τοπίων σημαίνει ευκαιρίες αλλά και ανάγκη διαχείρισης: προστασία γεωτόπων, σήμανση μονοπατιών, ενημέρωση επισκεπτών και συντήρηση των παραδοσιακών γειτονιών της Μύρινας ώστε να συνυπάρξουν τουριστική ανάπτυξη και τοπική ποιότητα ζωής.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στην αφήγηση αναφέρονται και αρχαιολογικοί τόποι όπως η Σπηλιά του Φιλοκτήτη και το Απολιθωμένο Δάσος, που παρότι δεν επισκέφθηκαν τότε, περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συγκινητικών προορισμών του νησιού —σημεία με πολιτισμική και επιστημονική αξία για την περιοχή.

Η Μύρινα ως κόμβος: κάστρου, όρμων και εμπορικής ζώνης.

Γεωλογικά φαινόμενα που διαφοροποιούν το τοπίο: Φαρακλός, αμμόλοφοι, Αλυκή.

Ανάγκη για ισορροπημένη ανάδειξη και προστασία των τοπικών πόρων.

Η περιγραφή από τα μέσα εθνικής εμβέλειας προσφέρει στην τοπική κοινότητα μια ευκαιρία προβολής, αλλά και υπενθύμισης της ευθύνης για τη διατήρηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων που κάνουν τη Λήμνο ξεχωριστή.