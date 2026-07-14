Σημαντική θρησκευτική εορτή στη Μύρινα με πλήθος πιστών και ιερά λείψανα

Η Σύναξη των εν Λήμνω Αγίων εορτάστηκε στη Μύρινα στις 11-12 Ιουλίου 2026, με κεντρικό χώρο τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας και παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας και των τοπικών αρχών.

Εορτασμός με κέντρο τον Μητροπολιτικό Ναό

Στη Μύρινα, το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Ιουλίου 2026, τελέστηκαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τη Σύναξη πάντων των εν Λήμνω διαλαμψάντων Αγίων, με επίκεντρο τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας. Πλήθος πιστών, κάτοικοι και επισκέπτες γέμισαν τον ναό τόσο το απόγευμα της παραμονής όσο και ανήμερα, προκειμένου να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα και να συμμετάσχουν στις ακολουθίες.

Στις εκδηλώσεις παρέστη, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέας, κατόπιν προσκλήσεως του τοπικού Μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεου. Επίσης παρευρέθηκαν ηγεσία των τοπικών αρχών και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας του νησιού.

Δομή των εκδηλώσεων και ιερά κειμήλια

Η παραμονή της εορτής περιελάμβανε την υποδοχή αποτμημάτων αγίων και ιερών λειψάνων στα προπύλαια του ναού, τα οποία προέρχονται από ενοριακούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως. Κεντρικό σημείο στην προσκύνηση αποτέλεσε το λείψανο του Αγίου μεγαλομάρτυρος Σώζοντος, αναφερόμενου ως προστάτη της νήσου.

Ημέρες εορτασμού: 11-12 Ιουλίου 2026

Κεντρικός χώρος: Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Τριάδας, Μύρινα

Παρόντες: εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Μητροπολίτης Λήμνου, τοπικές αρχές, σώματα ασφαλείας, πιστοί

ο ευαγής κλήρος και ο φιλάγιος λαός

Οι ακολουθίες περιλάμβαναν τον Μέγα Αρχιερατικό Εσπερινό, με χοροστατούντα τον Σεβ. Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα, και άλλες πανηγυρικές ιερές τελετές που οργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη. Η διοργάνωση έδωσε έμφαση στον πνευματικό χαρακτήρα της εορτής και στην ιστορική διαχρονία των τοπικών αγίων, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητρόπολης, στήριξαν τους προγόνους του νησιού στην πίστη.

Στιγμιότυπο Στοιχείο Ημερομηνίες 11-12 Ιουλίου 2026 Κεντρικός χώρος Ι. Μητροπολιτικός Ναός Αγίας Τριάδας, Μύρινα Κύριος προσκυνηματικός θησαυρός Λείψανο Αγ. Σώζοντος

Η εορτή επιβεβαιώνει τη διατήρηση θρησκευτικών και πολιτιστικών παραδόσεων στη Λήμνο και λειτουργεί ως συγκέντρωση της τοπικής κοινωνίας γύρω από την εκκλησία. Η παρουσία εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανέδειξε τη σημασία της τελετής σε εκκλησιαστικό επίπεδο, ενώ η συμμετοχή των τοπικών αρχών κατέδειξε την κοινωνική διάσταση της εορτής για την πόλη της Μύρινας και το νησί.

Η Ιερά Μητρόπολη εξέδωσε αναλυτική ανακοίνωση για τις εκδηλώσεις, καταγράφοντας το πρόγραμμα και τα πνευματικά κίνητρα πίσω από τον εορτασμό, όπως επίσης και την προσέλευση των πιστών κάθε ηλικίας.