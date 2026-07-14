Ιστιοφόρο προσάραξε στην Πλάκα — κινητοποίηση του Λιμεναρχείου Μύρινας

Ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας με έναν 63χρονο επιβαίνοντα προσάραξε κοντά στο αλιευτικό καταφύγιο Πλάκας. Επιχείρησαν Λιμενικό, ρυμουλκά και ιδιώτης δύτης. Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι βεβαιωτικού αξιοπλοΐας· δεν καταγράφηκε ρύπανση.

Άμεση παρέμβαση για την αποκόλληση και ασφάλεια του σκάφους

Στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του αλιευτικού καταφυγίου της Πλάκας προσάραξε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας ένα ιστιοφόρο (ιστοφόρο σκάφος) που φέρει σημαία Πολωνίας και είχε έναν επιβαίνοντα, 63 ετών, υπήκοο των ΗΠΑ. Στο σημείο ανταποκρίθηκαν αμέσως δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος — Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και ιδιώτες ώστε να διασφαλιστεί η αποκόλληση και η ασφαλής μεταφορά του σκάφους στο καταφύγιο.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν:

ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ν/Γ),

τρία ανεξάρτητα αλιευτικά/απορροφητικά (Α/Κ) σκάφη, με στελέχη του Λιμενικού σε ένα από αυτά,

ιδιώτης δύτης που έλεγξε τους υφάλους της περιοχής,

δύο περιπολικά οχήματα του Λιμενικού από ξηράς.

Μετά τον έλεγχο των υφάλων και τη συνεργασία των παρισταμένων σκαφών, το ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια στο αλιευτικό καταφύγιο της Πλάκας, όπου προσέδεσε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Στοιχείο Πληροφορία Σημαία σκάφους Πολωνίας Επιβάτης 63 ετών, υπήκοος ΗΠΑ Απαντώντες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ιδιώτης δύτης, Α/Κ σκάφη Ρύπανση Δεν παρατηρήθηκε

Το Λιμεναρχείο Μύρινας διενεργεί την προανάκριση του περιστατικού. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνελήφθη ο 63χρονος αλλοδαπός με την κατηγορία της πρόκλησης ναυαγίου από αμέλεια. Επίσης απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου έως ότου προσκομιστεί το προβλεπόμενο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας.

Σημειώνεται ότι από την προσάραξη δεν καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση, στοιχείο που μειώνει τον περιβαλλοντικό κίνδυνο για την παράκτια ζώνη της Πλάκας και τη Μύρινα. Η έγκαιρη παρέμβαση του Λιμενικού και των συνεργαζόμενων σκαφών συνέβαλε αποφασιστικά στην αποφυγή μεγαλύτερης ζημιάς.

Για τους κατοίκους και τους χρήστες της θάλασσας στη Λήμνο σημασία έχει η τήρηση των κανόνων ναυτικής ασφάλειας και η συμμόρφωση με τις υποδείξεις των λιμενικών αρχών, ιδιαίτερα σε σημεία με υποθαλάσσιους υφάλους και στενές προσεγγίσεις προς τα καταφύγια. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από το Λιμεναρχείο Μύρινας, που θα καθορίσει και τυχόν περαιτέρω μέτρα.

Οι τοπικές αρχές επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης σε περιστατικά στη θάλασσα και της συνεργασίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.