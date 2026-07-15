Πρόστιμο 250€ σε αναβάτη SUP στην παραλία του Αη Γιάννη: τι προβλέπει ο κανονισμός

Έλεγχος του Λιμενικού την 13η Ιουλίου οδήγησε σε βεβαίωση προστίμου επειδή ο αναβάτης δεν φορούσε ατομική σωσίβια ζώνη. Οι κανόνες για τα SUP περιλαμβάνουν ηλικιακούς, χωροταξικούς και καιρικούς περιορισμούς.

Έλεγχος και πρόστιμο

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στελέχη της Λιμενικής Αρχής πραγματοποίησαν έλεγχο στην πολυσύχναστη παραλία του Αη Γιάννη και βεβαίωσαν πρόστιμο ύψους 250 ευρώ σε αναβάτη SUP που βρέθηκε στη θάλασσα χωρίς ατομική σωσίβια ζώνη. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok και μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες προβολές, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τους κανόνες χρήσης των σανίδων όρθιας κωπηλασίας.

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Η ισχύουσα νομοθεσία θέτει συγκεκριμένα όρια και υποχρεώσεις για όσους χρησιμοποιούν SUP· τα βασικά σημεία που επισημάνθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι τα εξής:

Απαγορεύεται η χρήση από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση .

. Δεν επιτρέπεται η χρήση από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 14 ετών .

. Η κυκλοφορία δεν μπορεί να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή.

από την ακτογραμμή. Απαγορεύεται η χρήση σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή πριν την ανατολή/μετά τη δύση του ηλίου.

Στη σανίδα δεν επιτρέπεται περισσότερα από ένα άτομα και είναι υποχρεωτική η χρήση ατομικής σωσίβιας ζώνης .

. Επίσης, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία SUP με χρήση ιστίου.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές οδηγίες

Η βεβαίωση του προστίμου στην παραλία του Αη Γιάννη υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι είναι εντατικοί στις πιο πολυσύχναστες ακτές της Λήμνου, ιδίως τις ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας. Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες σημαίνει πρακτικά:

Να φέρουν πάντα και να φορούν σωσίβιο όταν βγαίνουν στη σανίδα.

Να ελέγχουν τις καιρικές συνθήκες πριν βγουν στη θάλασσα και να σέβονται τις ώρες λειτουργίας (όχι πριν την ανατολή ή μετά τη δύση).

Να αποφεύγουν την έξοδο μακριά από την ακτή (άνω των 500 μ.) και να μην επιβαίνουν δύο άτομα στην ίδια σανίδα.

Στοιχεία για γρήγορη αναφορά

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία ελέγχου 13/07/2026 Τοποθεσία Παραλία Αη Γιάννη, Λήμνος Πρόστιμο 250 ευρώ Κύρια παράβαση Μη χρήση ατομικής σωσίβιας ζώνης

Η εφαρμογή των κανόνων έχει στόχο τη μείωση ατυχημάτων και την ασφαλή συνύπαρξη κολυμβητών, λουόμενων και θαλασσίων δραστηριοτήτων γύρω από τις δημοφιλείς ακτές. Οι τοπικές αρχές καλούν χρήστες SUP και εκπαιδευτές να ενημερώνονται τακτικά για τις ισχύουσες διατάξεις και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες: η γνώση και η συμμόρφωση στους κανόνες δεν περιορίζει μόνο το ρίσκο επιβολής προστίμου· συμβάλλει κυρίως στην αποφυγή περιστατικών που μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρά ατυχήματα στη θάλασσα.