Κινητοποίηση στο Νοσοκομείο Λήμνου: Φιέστες δεν κρύβουν ελλείψεις στην υγεία

Παλλημνιακή συγκέντρωση την Τετάρτη στην είσοδο των Επειγόντων του ΓΝ–ΚΥ Λήμνου, με στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ και αιτήματα για μόνιμες προσλήψεις και στελέχωση όλο το χρόνο.

Κάλεσμα για συγκέντρωση και στάση εργασίας

Παλλημνιακή κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί για την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 9:00 π.μ., στην είσοδο των Επειγόντων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου. Το Νομαρχιακό Τμήμα Λήμνου της ΑΔΕΔΥ έχει εξάλλου κηρύξει στάση εργασίας από τις 9:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι, με στόχο να αναδειχθούν τα προβλήματα που, κατά την ανακοίνωση, συσσωρεύονται στην τοπική υγειονομική περίθαλψη.

«Στις 29 Ιουλίου, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έρχεται στη Λήμνο για να κόψει την κορδέλα των "νέων" Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Έρχεται να εγκαινιάσει ένα μικρό μόνο τμήμα των κτιριακών υποδομών του νοσοκομείου μας, την ίδια ώρα που η υγεία και οι ζωές μας βρίσκονται καθημερινά σε κίνδυνο.»

Η κινητοποίηση αποσκοπεί στην ανάδειξη της εικόνας των ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και την αδυναμία παροχής προληπτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, δεδομένης της εποχικής αύξησης του πληθυσμού κατά τη θερινή περίοδο.

Τι διεκδικούν οι οργανωτές

Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών όλων των ειδικοτήτων και του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού.

μόνιμων γιατρών όλων των ειδικοτήτων και του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Καμία απόλυση επικουρικού ή συμβασιούχου και ανάκληση των αναστολών εργασίας.

επικουρικού ή συμβασιούχου και ανάκληση των αναστολών εργασίας. Νέος, σύγχρονος Οργανισμός για το Νοσοκομείο Λήμνου, που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.

Οι διοργανωτές υπογραμμίζουν ότι τα εγκαίνια τμημάτων δεν αντισταθμίζουν την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και την περιορισμένη προληπτική φροντίδα. Η ΑΔΕΔΥ περιγράφει το σημερινό επίπεδο στελέχωσης ως ανασταλτικό παράγοντα για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών.

Συγκεκριμένες επιπτώσεις για τη Λήμνο

Για την τοπική κοινωνία, οι ελλείψεις στο νοσοκομείο μεταφράζονται σε:

Αυξημένο χρόνο αναμονής και δυσκολία άμεσης πρόσβασης σε ειδικό ιατρικό προσωπικό.

Άνοδο οικονομικού βάρους για ασθενείς που αναζητούν υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα εκτός νησιού.

Κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης κατά τη θερινή περίοδο λόγω τουριστικής κίνησης.

Στοιχείο Πληροφορία Ημέρα κινητοποίησης 29 Ιουλίου Ώρα συγκέντρωσης 9:00 π.μ. Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ 9:00–12:00 Κύρια αιτήματα Μόνιμες προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, νέος Οργανισμός

Η παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών έχει χαρακτηριστεί προκλητική από τους διοργανωτές της κινητοποίησης, που θεωρούν ότι πρόκειται για επικοινωνιακή ενέργεια χωρίς ουσιαστική επίλυση των βασικών προβλημάτων.

Η κινητοποίηση αναμένεται να δώσει στίγμα της τοπικής διαμαρτυρίας και θα παρακολουθηθεί στενά από τους κατοίκους της Μύρινας και των γύρω περιοχών, που χρησιμοποιούν καθημερινά τις υπηρεσίες του νοσοκομείου. Η επόμενη μέρα θα δείξει αν οι τοπικές φωνές θα οδηγήσουν σε τεχνικές ή οργανωτικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για την ώρα, το βασικό αίτημα παραμένει σαφές: περισσότερος μόνιμος ανθρώπινος δυναμικός και αξιόπιστες, δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας για την περιοχή, όλο το χρόνο.