Πρόστιμο 250€ σε χρήστη SUP στη Λήμνο γιατί δεν φορούσε σωσίβιο

Έλεγχος του Λιμενικού οδήγησε στην επιβολή διοικητικού προστίμου όταν διαπιστώθηκε πως ο λουόμενος επιβαίνων σε σανίδα SUP δεν είχε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο. Η υπόθεση αναζωπύρωσε την ανάγκη ενημέρωσης για τους κανόνες χρήσης.

Έλεγχος και πρόστιμο στην παραλία

Στην παραλία της Λήμνου, άνδρας που έκανε SUP εντοπίστηκε από σκάφος του Λιμενικού και υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην ακτή. Στη συνέχεια του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 250 ευρώ γιατί δεν είχε το προβλεπόμενο ατομικό σωσίβιο. Το περιστατικό κατέγραψε χρήστης των κοινωνικών δικτύων, που ανέβασε βίντεο με τη στιγμή του ελέγχου και προκάλεσε συζητήσεις στην τοπική κοινότητα.

Από το οπτικό υλικό προκύπτει ότι οι λιμενικοί διενήργησαν τον έλεγχο ενώ ο χειριστής βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από την ακτή. Η επιβολή του προστίμου βασίστηκε στον ισχύοντα ρυθμιστικό κανονισμό για τις σανίδες τύπου SUP.

«δεν είχαμε ιδέα ότι ήταν υποχρεωτικό (σ.σ. το σωσίβιο) και δεν μας έγινε καμία προειδοποίηση»

Τι ορίζει η νομοθεσία για το SUP

Η εθνική νομοθεσία περιγράφει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για όσους χειρίζονται σανίδες SUP, με στόχο την ασφάλεια των χρηστών και των λουόμενων. Βασική προϋπόθεση είναι η χρήση ατομικού σωσιβίου από κάθε χειριστή, ανεξαρτήτως απόστασης από την ακτογραμμή. Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί και προδιαγραφές για την άσκηση της δραστηριότητας.

Απαγορεύεται σε χρήστες που δεν γνωρίζουν κολύμβηση.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή ανηλίκων κάτω των 15 ετών .

. Στη σανίδα επιτρέπεται μόνο ένα άτομο .

. Απαγορεύεται η απομάκρυνση πέραν των 500 μέτρων από την ακτή.

από την ακτή. Η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και σε καλές καιρικές συνθήκες.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκη ενημέρωσης

Το περιστατικό υπογραμμίζει δύο σημεία με πρακτική σημασία για την κοινωνία της Λήμνου: πρώτον, την ανάγκη καλύτερης και ευρύτερης ενημέρωσης των κατοίκων και των επισκεπτών για τους κανόνες του SUP· δεύτερον, την τήρηση από τις αρχές των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Η επιβολή προστίμου λειτουργεί αποτρεπτικά, αλλά δημιουργεί και συζητήσεις για το εάν προηγούνται ενημερώσεις ή προειδοποιήσεις πριν από διοικητικές κυρώσεις.

Για τους επαγγελματίες του τουρισμού και τα καταστήματα ενοικίασης εξοπλισμού στην περιοχή, η υπόθεση υπενθυμίζει ότι πρέπει να παρέχεται σαφής και έγγραφη ενημέρωση στους πελάτες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός (σωσίβια) κατά την παράδοση της σανίδας.

Ζήτημα Κανονισμός / Σημείο προσοχής Σωσίβιο Υποχρεωτική χρήση από όλους τους χειριστές Απόσταση από ακτή Δεν επιτρέπεται πέραν των 500 μ. Ηλικία Απαγορεύεται κάτω των 15 ετών

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Λήμνου που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με SUP οφείλουν να γνωρίζουν τους κανόνες και να συμμορφώνονται για την ασφάλειά τους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η επαφή με το τοπικό Λιμενικό Τμήμα παρέχει ασφαλείς και έγκυρες πληροφορίες για το τι επιτρέπεται και τι όχι.