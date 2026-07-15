Ξεκινάει η τακτική σύνδεση Λήμνου—Çanakkale με το πλοίο «KALYMNOS»

Από 15 Ιουλίου πιλοτικά δρομολόγια και πλήρης κυκλοφορία έως 20 Σεπτεμβρίου — ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνου.

Νέος θαλάσσιος άξονας για τη Λήμνο

Ανοίγει από σήμερα μία νέα περίοδος στις διασυνδέσεις της Λήμνου με τα απέναντι τουρκικά παράλια, καθώς το πλοίο «KALYMNOS» είναι έτοιμο να θέσει σε λειτουργία τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή προς το Çanakkale. Την ανακοίνωση έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνου, κ. Νομικός Κωνσταντάκης, επισημαίνοντας την αισιοδοξία για τη δημιουργία μιας νέας «θαλάσσιας γέφυρας» για το νησί.

«Εύχομαι κάθε επιτυχία στο εγχείρημα, ήρεμα ταξίδια και καλές θάλασσες.»

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που δημοσιοποιήθηκε, η έναρξη των δρομολογίων θα γίνει σταδιακά, με πιλοτική λειτουργία την πρώτη εβδομάδα και πλήρη συχνότητα έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η πρωτοβουλία φέρνει ξανά στο επίκεντρο μια προσπάθεια που δεν είναι πρωτότυπη για το νησί, δεδομένου ότι πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια τακτικής σύνδεσης μεταξύ Λήμνου και τουρκικών ακτών.

Πρόγραμμα δρομολογίων

Περίοδος Ημέρες δρομολογίων Από 15 Ιουλίου (πρώτη εβδομάδα) Τετάρτη, Σάββατο Δεύτερη εβδομάδα έως 20 Σεπτεμβρίου Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατο

Τι σημαίνει για τη Λήμνο

Η τακτική σύνδεση με το Çanakkale μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την οικονομία του νησιού. Σε πρακτικό επίπεδο, ανοίγονται επιπλέον επιλογές για επισκέπτες και κατοίκους σχετικά με δρομολόγια και οδικές/θαλάσσιες συνδέσεις · σε επιχειρηματικό επίπεδο, τουριστικές και ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη προσέλευση επισκεπτών από την Τουρκία και πέραν αυτής. Παράλληλα, η επανέναρξη μιας γραμμής απαιτεί στενή συνεργασία με τις αρχές και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τα μεταφορικά, τελωνειακά και ασφαλείας θέματα.

Αρχική πιλοτική λειτουργία από 15 Ιουλίου με δύο δρομολόγια την πρώτη εβδομάδα.

Πλήρης λειτουργία έως 20 Σεπτεμβρίου με τρία δρομολόγια εβδομαδιαίως.

Η κίνηση αυτή αποτελεί την τρίτη προσπάθεια για τακτική σύνδεση μεταξύ των ακτών.

Για κατοίκους και φορείς της Λήμνου σημαντικό θα είναι να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των πρακτικών λεπτομερειών, όπως οι ώρες αναχωρήσεων, οι όροι μετακίνησης επιβατών και οχημάτων, καθώς και τυχόν διευκολύνσεις σε επίπεδο συνεργασίας τοπικών επιχειρήσεων. Η Ένωση Ξενοδόχων, με τον Πρόεδρό της να ανακοινώνει την έναρξη, αναμένεται να υποστηρίξει την προώθηση της σύνδεσης προς όφελος της τοπικής τουριστικής περιόδου.

Η νέα γραμμή καθίσταται κρίσιμη σε μια χρονική στιγμή όπου οι θαλάσσιες συγκοινωνίες παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του τουριστικού ροής και της οικονομικής δραστηριότητας στο νησί.