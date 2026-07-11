Παρουσίαση στη Μύρινα του βιβλίου «Το χαμένο νόμπελ» και συζήτηση για τον Καζαντζάκη

Η παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Αρκουδέα «Το χαμένο νόμπελ» θα γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Μύρινας, με ομιλίες ακαδημαϊκών και τοπικούς φορείς υπό την αιγίδα του Δήμου Λήμνου.

Λογοτεχνική βραδιά στη Μύρινα για την ιστορία πίσω από τις υποψηφιότητες του Καζαντζάκη

Στη Μύρινα διοργανώνεται το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, ώρα 21:00, η παρουσίαση του βιβλίου «Το χαμένο νόμπελ» του Κώστα Αρκουδέα, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Μύρινας και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λήμνου.

Το βιβλίο φωτίζει την πορεία της υποψηφιότητας του Νίκου Καζαντζάκη για το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας και τους πολιτικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς της εποχής, μέσα από αρχειακό υλικό, επιστολές και μαρτυρίες. Η παρουσίαση συνδιοργανώνεται από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, τη Λέσχη Φιλαναγνωσίας Λήμνου και το βιβλιοπωλείο «Κύβος».

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Βασιλική Πλιόγκου , καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

, καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Μαρία Παπαπαναγιώτου , φιλόλογος και διευθύντρια του ΓΕΛ Μούδρου

, φιλόλογος και διευθύντρια του ΓΕΛ Μούδρου Κώστας Αρκουδέας, συγγραφέας του βιβλίου

«Οι Εκδόσεις Καστανιώτη, η Λέσχη Φιλαναγνωσίας Λήμνου και το βιβλιοπωλείο "Κύβος" σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Αρκουδέα "Το χαμένο νόμπελ" το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 9 μ.μ. στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Μύρινας.»

Αποσπάσματα θα διαβάσει ηκαι την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος

Για τους κατοίκους της πόλης η εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία επαφής με τεκμηριωμένη έρευνα γύρω από ένα κεντρικό πρόσωπο της νεοελληνικής λογοτεχνίας και με τον ρόλο που διαδραμάτισαν πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής δημόσιας εικόνας στα μέσα του 20ού αιώνα. Η παρουσία ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών αναμένεται να δώσει βάθος στην ιστορική τεκμηρίωση που παρουσιάζει το βιβλίο.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 18 Ιουλίου 2026 Ώρα 21:00 Χώρος Αύλειος χώρος Γυμνασίου Μύρινας Διοργανωτές Εκδόσεις Καστανιώτη, Λέσχη Φιλαναγνωσίας Λήμνου, βιβλιοπωλείο «Κύβος» Αιγίδα Δήμος Λήμνου

Η παρουσίαση εντάσσεται στην τοπική πολιτιστική δραστηριότητα του καλοκαιριού και αποτελεί πρόσκληση για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και την αρχειακή έρευνα. Το κοινό καλείται να παρακολουθήσει την εκδήλωση στον εξωτερικό χώρο του σχολείου, όπου θα τηρηθούν οι συνθήκες που εξασφαλίζουν άνετη πρόσβαση και ακρόαση.