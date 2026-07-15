Σε πρώτη γραμμή η βιοασφάλεια: προβλήματα και μέτρα για τον πρωτογενή τομέα στη Λήμνο

Σειρά συναντήσεων και επιθεώρηση δράσεων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των εισαγωγών στη Λήμνο από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. — στο επίκεντρο η έλλειψη προσωπικού και τα μέτρα απολύμανσης.

Έλεγχος, ελλείψεις και μέτρα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου

Τριήμερη επίσκεψη στο νησί πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, όπου συνομίλησε με τοπικούς φορείς και επισκέφθηκε υπηρεσίες που ασχολούνται με την βιοασφάλεια και τον πρωτογενή τομέα. Οι επαφές επικεντρώθηκαν στα προβλήματα που αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης με ζωονόσους και στις ανάγκες για ενίσχυση της λειτουργίας των υπηρεσιών στην περιοχή.

Στις συναντήσεις καταγράφηκαν ως κύρια ζητήματα:

Έλλειψη μόνιμων κτηνιάτρων στο προηγούμενο διάστημα, που επέτεινε τις δυσκολίες στη διαχείριση της νόσου.

στο προηγούμενο διάστημα, που επέτεινε τις δυσκολίες στη διαχείριση της νόσου. Αποχώρηση και παραιτήσεις προσωπικού στα δημόσια κτηνιατρικά τμήματα.

Πρακτικά προβλήματα από προσωρινές λύσεις, όπως η αξιοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γεγονός ότι όταν εμφανίστηκε το πρόβλημα της ευλογιάς, το νησί δεν διέθετε κτηνίατρο στο τμήμα που εποπτευόταν από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου, ενώ πρόσφατα το Τμήμα απέκτησε αυτοτέλεια. Η έλλειψη προσωπικού είχε ξεκινήσει ήδη από τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, και η κάλυψη με στρατιωτικούς κτηνιάτρους θεωρήθηκε αναγκαία έως ότου βρεθεί μόνιμη λύση.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, ο Δήμος Λήμνου προχώρησε στην κατασκευή ειδικής απολυμαντικής τάφρου στον χώρο του νέου λιμένα Μύρινας, με τη συμβολή ιδιώτη, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μεταφοράς παθογόνων μέσω οχημάτων. Παράλληλα, κοινοποιήθηκαν οδηγίες σχετικά με την υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων από λιμένες που οδηγούν εκτός Μυτιλήνης.

«Υποχρεωτική και σχολαστική απολύμανση όλων των οχημάτων που επιβιβάζονται σε επιβατικά και εμπορικά λιμάνια με προορισμό εκτός Μυτιλήνης»

Οι τοπικές υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης και κτηνιατρικά τμήματα συζήτησαν επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας και της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων και γεωτεχνικών, ώστε να εφαρμοστούν στην πράξη μέτρα που περιορίζουν την εξάπλωση αρρώστιων και να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή των εμπορικών και επιβατικών μετακινήσεων.

Η επίσκεψη του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανέδειξε δύο βασικά συμπεράσματα για τη Λήμνο: πρώτον, η προστασία του ζωικού κεφαλαίου απαιτεί σταθερή παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και δεύτερον, ότι τα λειτουργικά κενά στις υπηρεσίες έχουν άμεσο κόστος για την τοπική οικονομία και την ασφάλεια τροφίμων. Η άμεση εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης στις λιμενικές διελεύσεις και η σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτικού τομέα στην υλοποίηση υποδομών περιλαμβάνονται στα άμεσα βήματα που συζητήθηκαν.

Ημερομηνία Ενέργεια Νοέμβριος 2024 Έναρξη αποχωρήσεων προσωπικού στα τοπικά κτηνιατρεία 18 Σεπτεμβρίου 2025 Παρέμβαση με στρατιωτικούς κτηνιάτρους μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 24 Μαρτίου 2026 Ανακοίνωση Δήμου για απολυμαντική τάφρο στο νέο λιμένα Μύρινας

Για τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες της Λήμνου, τα επόμενα βήματα είναι καθοριστικής σημασίας: η στελέχωση των υπηρεσιών, η συστηματική εφαρμογή των πρωτοκόλλων απολύμανσης και η βελτίωση της συνεργασίας με γεωτεχνικούς και υπηρεσίες θα κρίνουν την ανθεκτικότητα του τοπικού αγροτικού τομέα σε μελλοντικές κρίσεις.