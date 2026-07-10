Καλαμπάκα: θερινός κινηματογράφος και τεχνολογικές εμπειρίες στο COSMOTE TELEKOM ART/TECH roadshow

Η περιοδεία COSMOTE TELEKOM ART/TECH φέρνει στην Καλαμπάκα προβολές κάτω από τα αστέρια και διαδραστικές δράσεις με τεχνητή νοημοσύνη και VR, στο πλαίσιο επισκέψεως σε 16 πόλεις και νησιά.

Στην Καλαμπάκα στήθηκε ένας ανοιχτός χώρος ψυχαγωγίας που συνδύασε κινηματογραφικές προβολές και σύγχρονες ψηφιακές εμπειρίες, στα πλαίσια της περιοδείας COSMOTE TELEKOM ART/TECH – The Roadshow. Η διοργάνωση συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη διαδρομή της σε 16 πόλεις και νησιά της χώρας, με στόχο να φέρει σε επαφή το κοινό με τέχνη, κινηματογράφο και τεχνολογία.

Ανοιχτός θερινός κινηματογράφος και δράσεις για παιδιά

Ο αύλειος χώρος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας μεταμορφώθηκε σε υπαίθριο θερινό σινεμά, προσφέροντας προβολές για όλες τις ηλικίες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά την παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Inside Out 2» στις 19:00 και αργότερα την προβολή της ταινίας «Ghostbusters» στις 21:00, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν την εμπειρία του κινηματογράφου κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Τεχνολογία που προσελκύει τους νεότερους

Παράλληλα με τις προβολές, μικροί θεατές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διαδραστικές εφαρμογές. Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν παρουσίαση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας (VR), μετατρέποντας τον χώρο σε σημείο δημιουργίας και εξερεύνησης. Οι δράσεις αυτές στόχευσαν στην εξοικείωση του κοινού με νέες τεχνολογίες μέσα από διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές δράσεις.

Τοποθεσία: Αύλειος χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας

Αύλειος χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας Προγράμματα: παιδικές και οικογενειακές προβολές, διαδραστικά τεχνολογικά εργαστήρια

παιδικές και οικογενειακές προβολές, διαδραστικά τεχνολογικά εργαστήρια Περιοδεία: δεύτερη συνεχή χρονιά, σε 16 πόλεις και νησιά

Ώρα Ταινία / Δραστηριότητα 19:00 Προβολή «Inside Out 2» 21:00 Προβολή «Ghostbusters» Συνεχώς Εμπειρίες AI και VR για παιδιά

Η εκδήλωση στην Καλαμπάκα αποτελεί παράδειγμα της προσπάθειας να γίνουν οι νέες τεχνολογίες προσιτές σε ευρύτερο κοινό, συνδυάζοντας ψυχαγωγία και γνώση. Για κατοίκους και επισκέπτες, τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν ως κίνητρο για έξοδο και συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν πρακτική επαφή με εφαρμογές που κερδίζουν έδαφος στην καθημερινότητα.

Η περιοδεία COSMOTE TELEKOM ART/TECH συνεχίζει να προγραμματίζει στάσεις σε όλη την Ελλάδα, φέρνοντας τον πολιτισμό και την καινοτομία σε ανοιχτούς, προσιτούς χώρους και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή οικογενειών και νεότερων κοινοτήτων.