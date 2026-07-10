MG ZS με PHEV+: τετρακίνηση, υψηλότερη ισχύς και πιο «ηλεκτρική» οδήγηση το 2027

Η MG εισάγει την τεχνολογία PHEV+, ημι‑στερεά μπαταρίες και σύστημα τετρακίνησης στο ανανεωμένο ZS. Υποσχέσεις για επιδόσεις κοντά σε BEV και σημαντική βελτίωση στην ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η MG ανακοίνωσε την επόμενη γενιά plug‑in υβριδικών συστημάτων με την ονομασία PHEV+, που στόχο έχει να φέρει την εμπειρία οδήγησης των PHEV πιο κοντά σε αυτή των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV). Το πρώτο όχημα που θα εξοπλιστεί με την τεχνολογία αυτή θα είναι το MG ZS, με λανσάρισμα που αναμένεται μέσα στο 2027, ενώ η εταιρεία προγραμματίζει σταδιακή εφαρμογή και σε άλλα μοντέλα.

Τι αλλάζει στο «εσωτερικό» του συστήματος

Βασικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι η χρήση τεχνολογίας ημι‑στερεάς μπαταρίας, που σύμφωνα με την κατασκευάστρια υπόσχεται βελτιωμένη ενεργειακή διαχείριση και συνολικά υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τα σημερινά PHEV. Ο επικεφαλής μηχανικός συστημάτων μετάδοσης κίνησης, Fei Jibing, εξήγησε ότι το ανανεωμένο κιβώτιο επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου με αυξημένη απόδοση: «το νέο κιβώτιο ταχυτήτων επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί για το 90% του χρόνου με απόδοση άνω του 40%», σημειώνοντας βελτίωση περίπου 6% σε σύγκριση με το τρέχον MG HS Plug‑in Hybrid.

Επιδόσεις και μηχανικά χαρακτηριστικά

Το MG ZS PHEV+ θα αποκτήσει για πρώτη φορά σύστημα τετρακίνησης (AWD) και αυξημένη ισχύ, με την εταιρεία να αναφέρει επιτάχυνση 0‑100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, η μεγαλύτερη διαθέσιμη ροπή βελτιώνει και τις προσπεράσεις: το 80‑110 χλμ./ώρα καλύπτεται σε περίπου 3,5 δευτερόλεπτα, κάτι που αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας κατά τις εντάσεις ταχυτήτων στο δρόμο.

Παρά την αύξηση στην ισχύ και τις επιδόσεις, δεν προβλέπονται προς το παρόν μεγάλες μηχανικές επεμβάσεις στο πλαίσιο ή την ανάρτηση. Όπως τόνισε ο διευθυντής προϊόντων και σχεδιασμού της MG UK, David Allison, δεν υπάρχουν σχέδια για αναβάθμιση του σασί και το μοντέλο δεν αναμένεται να φέρει το λογότυπο XPower, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προβλέπεται να δούμε μεγαλύτερα φρένα ή πιο σπορ ρυθμίσεις στο εγγύς μέλλον.

«Το νέο κιβώτιο ταχυτήτων επιτρέπει στο σύστημα να λειτουργεί για το 90% του χρόνου με απόδοση άνω του 40%», Fei Jibing.

Πρώτο μοντέλο με PHEV+: MG ZS , λανσάρισμα αναμένεται το 2027.

, λανσάρισμα αναμένεται το 2027. Επιδόσεις: 0‑100 χλμ./ώρα σε <6 δευτ. , 80‑110 χλμ./ώρα σε 3,5 δευτ. .

, 80‑110 χλμ./ώρα σε . Τεχνολογία μπαταρίας: ημι‑στερεά στοιχεία (προς επιβεβαίωση χωρητικότητας και ηλεκτρικής αυτονομίας).

Χαρακτηριστικό Ανακοινωθείσα τιμή Διάρκεια λειτουργίας σε αύξηση απόδοσης 90% του χρόνου Ενεργειακή απόδοση >40% Βελτίωση σε σχέση με MG HS PHEV ~6% 0‑100 χλμ./ώρα <6 δευτ. 80‑110 χλμ./ώρα 3,5 δευτ.

Η MG δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τη χωρητικότητα της νέας μπαταρίας ούτε την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που θα προσφέρει το PHEV+, στοιχεία κρίσιμα για να αποτιμηθεί πλήρως το πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών. Ωστόσο, οι τεχνικές προδιαγραφές που έγιναν γνωστές δείχνουν καθαρή τάση προς συστήματα plug‑in που κερδίζουν σε απόδοση και συμπεριφορά, μειώνοντας το χάσμα προς τα BEV.

Σε εμπορικό επίπεδο, η κίνηση αυτή της MG φιλοδοξεί να προσελκύσει αγοραστές που θέλουν ισχυρές επιδόσεις και δυνατότητα καθαρά ηλεκτρικής κίνησης, χωρίς να εγκαταλείπουν την ευελιξία του υβριδικού συστήματος. Η απουσία σημαντικών αλλαγών στο πλαίσιο υποδηλώνει ότι η εταιρεία στοχεύει σε ευρύτερη εφαρμογή της τεχνολογίας με περιορισμένο κόστος εξέλιξης και χωρίς να διαφοροποιεί ριζικά τη δομή των μοντέλων της.

Η εξέλιξη του PHEV+ και η εμπορική του πορεία θα παρακολουθηθούν προσεκτικά από ανταγωνιστές και καταναλωτές: αν η πρακτική αυτονομία, η ανθεκτικότητα των ημι‑στερεών στοιχείων και το κόστος παραγωγής επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες, η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στα plug‑in υβριδικά SUV.