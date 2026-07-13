Κύπρος: 61,7 εκατ. ευρώ επιπλέον για υποδομές Υγείας — σχέδιο με χρονοδιαγράμματα

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε νέα έργα υποδομών στον τομέα της Υγείας ύψους <strong>61,7 εκατ.</strong> ευρώ, που προστίθενται σε προηγούμενες δεσμεύσεις και αυξάνουν τη συνολική επένδυση σε νοσοκομειακές και παρεμφερείς δομές.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσίασε μέσω βίντεο σειρά νέων παρεμβάσεων στον τομέα της Υγείας, με συνολικό προϋπολογισμό 61,7 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά προστίθενται σε προηγούμενες ανακοινώσεις και δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών και την ενίσχυση μονάδων που καλύπτουν τόσο νοσοκομειακές ανάγκες όσο και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Τι περιλαμβάνει η ανακοίνωση

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, τα επιπρόσθετα έργα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

συνέχεια της δεύτερης και τρίτης φάσης του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας,

νέα Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,

αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Παθολογικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας,

ώθηση για νέους χώρους καρδιολογικής και πνευμονολογικής κλινικής και συντήρηση/αναβαθμίσεις στο Νοσοκομείο Τροόδους,

ανάπτυξη και υλοποίηση του νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς (συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό).

"Η επένδυσή μας στον τομέα της Υγείας συνεχίζεται με σχέδιο, με πλάνο, με έργα σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο."

Από την παρουσίαση προκύπτει ότι τα νέα κονδύλια προστίθενται σε έργα που ήδη είχαν ανακοινωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη: αναφέρεται ποσό 145 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ήδη ανακοινωθεί και, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα 61,7 εκατ., ανεβάζουν τη συνολική επένδυση σε 206,7 εκατ. ευρώ για υποδομές Υγείας. Επιπλέον, στην ενημέρωση γίνεται αναφορά σε προηγούμενη δέσμευση της τάξης των 128 εκατ. ευρώ, στην οποία προστέθηκαν άλλα 15 εκατ. και περίπου 67 εκατ., στοιχεία που δείχνουν τη σταδιακή κλιμάκωση των πόρων προς τις υποδομές.

Σημασία και επιπτώσεις

Η πρόσθετη χρηματοδότηση στοχεύει σε πολλαπλά επίπεδα: βελτίωση της νοσοκομειακής κάλυψης σε επαρχιακό επίπεδο, ενίσχυση δομών εντατικής φροντίδας και αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων, καθώς και επέκταση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Με την υλοποίηση των έργων προβλέπεται:

αυξημένη χωρητικότητα και εξοπλισμός σε κρίσιμες κλινικές (ΜΕΘ, παθολογικά τμήματα),

βελτίωση γεωγραφικής πρόσβασης σε υπηρεσίες για πολίτες των επαρχιών,

ενίσχυση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό υγείας μέσω σύγχρονων υποδομών.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι τα έργα θα ακολουθούν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και θα γίνονται αξιολογήσεις για την τήρηση τους, με σχετικές συσκέψεις μεταξύ του Προέδρου, του ΟΚΥΠΥ και των αρμοδίων υπουργείων.

Περιγραφή Ποσό (εκατ. €) Προηγούμενες ανακοινώσεις/έργα 145 Νέα επιπλέον έργα 61,7 Συνολική επένδυση υποδομών Υγείας 206,7

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί μια φάση συγκεντρωμένων παρεμβάσεων σε υποδομές Υγείας, ωστόσο η πραγματική επίδραση εξαρτάται από την ταχύτητα υλοποίησης, την κατανομή των πόρων και την παρακολούθηση της ποιότητας των έργων. Οι τοπικές ανάγκες και οι προτεραιότητες θα καθορίσουν σε ποιο βαθμό οι επενδύσεις θα μεταφραστούν σε άμεση βελτίωση της πρόσβασης και της ποιότητας των υπηρεσιών για τους πολίτες.