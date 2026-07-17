Άγιος Νικόλαος: Γιατροί καταγγέλλουν μη καταβολή πρόσθετων εφημεριών από τον Ιανουάριο

Ο Σύλλογος Εργαζομένων και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου ζητούν άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων για τις επιπλέον εφημερίες παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων που παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026.

Επείγουσα διαμαρτυρία για απλήρωτες εφημερίες στο νοσοκομείο

Άγιος Νικόλαος — Οι Διοικητικοί Σύλλογοι του Γενικού Νοσοκομείου και της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου απέστειλαν κοινή επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, ζητώντας την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για τις πρόσθετες εφημερίες που δεν έχουν πληρωθεί από τον Ιανουάριο του 2026. Η διαμαρτυρία αφορά ειδικότητες κρίσιμες για την καθημερινή λειτουργία της νοσηλευτικής μονάδας.

Σύμφωνα με την επιστολή, οι επιπλέον εφημερίες παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων αποτελούν ξεχωριστή μορφή αμοιβής, που θεσπίστηκε μετά την πανδημία και χρηματοδοτείται με ειδικό τρόπο σε σχέση με τις τακτικές εφημερίες. Ωστόσο, οι εν λόγω αμοιβές δεν έχουν εκκαθαριστεί από τον Ιανουάριο του 2026 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να έχουν λάβει αποζημίωση μόνο για τις πρώτες τέσσερις εφημερίες κάθε μήνα.

Ειδικότητες που αναφέρονται: παθολόγοι, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι .

. Περίοδος καθυστέρησης πληρωμής: από Ιανουάριο 2026 (έξι μήνες όπως επισημαίνεται).

(έξι μήνες όπως επισημαίνεται). Αίτημα: άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων και διασφάλιση μη επανάληψης των καθυστερήσεων.

«Τα Διοικητικά Συμβούλια εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία και την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη μη καταβολή των αποζημιώσεων».

Η καθυστέρηση στην αποπληρωμή των πρόσθετων εφημεριών επιβαρύνει οικονομικά τους γιατρούς που αναλαμβάνουν επιπλέον υπηρεσία, ενώ μπορεί να επηρεάσει και την ετοιμότητα του νοσοκομείου σε ώρες αιχμής, δεδομένου ότι οι συγκεκριμένες ειδικότητες καλύπτουν περιστατικά υψηλής επικινδυνότητας.

Ειδικότητα Κατάσταση πληρωμών Από Παθολόγοι Απλήρωτες επιπλέον εφημερίες Ιανουάριος 2026 Πνευμονολόγοι Απλήρωτες επιπλέον εφημερίες Ιανουάριος 2026 Αναισθησιολόγοι Απλήρωτες επιπλέον εφημερίες Ιανουάριος 2026 Εντατικολόγοι Απλήρωτες επιπλέον εφημερίες Ιανουάριος 2026

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι συνάδελφοι έχουν πραγματοποιήσει τις επιπλέον αυτές εφημερίες και δεν έχουν λάβει την ανάλογη καταβολή, με συνέπεια συσσώρευση δεδουλευμένων. Η τοπική νοσηλευτική κοινότητα ζητά επίσης διασφαλίσεις ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες καθυστερήσεις στο μέλλον.

Για τους κατοίκους του Άγιου Νικολάου, η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα για τη διατήρηση επαρκούς ιατρικής κάλυψης ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο, όταν η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας αυξάνεται. Η μη τακτοποίηση των πληρωμών μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω πίεση στις ήδη επιβαρυμένες υπηρεσίες και να επηρεάσει την ετοιμότητα σε επείγοντα περιστατικά.

Αναμένεται η απάντηση του υπουργείου Υγείας στην επιστολή των τοπικών φορέων. Οι εργαζόμενοι ζητούν ταχείς ενέργειες για την άρση της καθυστέρησης και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του νοσοκομείου.