Σε τροχιά υλοποίησης η ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Φλώρινας μετά την επίσκεψη Αμανατίδη

Συνάντηση εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας συζήτησε την πορεία των παρεμβάσεων, τον εξοπλισμό που έχει ήδη προμηθευτεί το νοσηλευτικό ίδρυμα με στήριξη της Περιφέρειας και την επικείμενη υπογραφή σύμβασης για έργο ενεργειακής αναβάθμισης.

Συνεχής υποστήριξη της περιφέρειας στη λειτουργία του νοσοκομείου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργου Αμανατίδη, και της Διοικήτριας του ιδρύματος, Παναγιώτας Ταρατσίδου. Τους εκπροσώπους της Περιφέρειας συνόδευσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας Θανάσης Τάσκας και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και εκπρόσωπος του Δήμου, Δημήτρης Θεοφανίδης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε λεπτομερής αποτίμηση του μέχρι σήμερα πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και το νοσοκομείο, με έμφαση στα έργα και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που έχουν παραληφθεί χάρη στη χρηματοδοτική και διοικητική συνδρομή της Περιφέρειας.

Κυρίαρχο έργο η ενεργειακή αναβάθμιση

Κεντρικό αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσε η ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, για την οποία αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα στις προσεχείς ημέρες. Το έργο παρουσιάζεται ως κρίσιμο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη συνολική αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας του νοσοκομείου.

Συζητήθηκε επίσης η πιθανότητα περαιτέρω αξιοποίησης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού νοσοκομειακού περιβάλλοντος, που θα εξυπηρετεί καλύτερα τους ασθενείς και θα διευκολύνει το έργο του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού.

Αντικείμενα : αποτίμηση έργων, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ενεργειακή αναβάθμιση.

: αποτίμηση έργων, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ενεργειακή αναβάθμιση. Στόχος : βελτίωση της λειτουργίας και μείωση κόστους λειτουργίας.

: βελτίωση της λειτουργίας και μείωση κόστους λειτουργίας. Διακυβεύματα: υλοποίηση της σύμβασης, συνέχιση συνεργασίας Περιφέρειας–Νοσοκομείου.

Η διοικήτρια του νοσοκομείου εξέφρασε ευχαριστίες προς την Περιφέρεια για την «διαρκή και ουσιαστική συνεργασία», επισημαίνοντας ότι μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαχειρίζεται έχουν ενισχυθεί οι δομές με σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και ότι αυτή η στήριξη αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών.

Σημασία για την τοπική κοινότητα

Οι παρεμβάσεις που συζητήθηκαν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου και στο κόστος παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή. Η ενεργειακή αναβάθμιση, πέραν της μείωσης των εξόδων, αναμένεται να αυξήσει την αξιοπιστία του συστήματος παροχής ρεύματος στις κρίσιμες κλινικές και να βελτιώσει τις συνθήκες για το προσωπικό και τους νοσηλευόμενους.

Η πρόοδος των έργων και η υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά από την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλιστεί ο ταχύτερος δυνατός χρόνος υλοποίησης και η ορθή διαχείριση των πόρων που έχουν διατεθεί.

Συνάντηση Παρευρισκόμενοι / Ρόλος Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας Περιφερειάρχης Γ. Αμανατίδης, Διοικήτρια Π. Ταρατσίδου, Θ. Τάσκας (Αντιπεριφερειάρχης), Δ. Θεοφανίδης (Δήμος) Κύριο αντικείμενο Ενεργειακή αναβάθμιση, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, μελλοντικές παρεμβάσεις

Η παρατεταμένη συνεργασία Περιφέρειας και νοσοκομείου, με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και τεχνική υποστήριξη, καθίσταται κρίσιμη για τη σταθερότητα της υγειονομικής κάλυψης στη Φλώρινα και στην ευρύτερη περιφέρεια. Κάθε νέα φάση του προγράμματος θα πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια ως προς χρονοδιαγράμματα και πόρους, ώστε οι κάτοικοι να γνωρίζουν τις πρακτικές αλλαγές στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που τους αφορούν.