Νέες τοποθετήσεις στη γραμματεία Υγείας και στην προστασία κρίσιμων οντοτήτων

Το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε τους νέους γενικούς γραμματείς: στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας τοποθετείται η Δάφνη-Ελένη Νικολάου και στη Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου.

Το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε την τοποθέτηση δύο νέων γενικών γραμματέων σε υπουργεία με κρίσιμη αρμοδιότητα για τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας και την ασφάλεια υποδομών. Στη θέση της Γενικής Γραμματέως Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας τοποθετείται η Δάφνη-Ελένη Νικολάου, ενώ στη θέση του Γενικού Γραμματέα Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τοποθετείται ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου.

Σύντομο προφίλ των τοποθετήσεων

Οι ανακοινώσεις επισημαίνουν τα βασικά επαγγελματικά στοιχεία των δύο στελεχών, που συνδέονται με τις αρμοδιότητες των νέων θέσεων:

Δάφνη-Ελένη Νικολάου : δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με έναρξη δικηγορίας το 2013 και εξειδίκευση σε εμπορικές, φορολογικές και ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

: δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με έναρξη δικηγορίας το 2013 και εξειδίκευση σε εμπορικές, φορολογικές και ποινικές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος. Σπυρίδων Παπαγεωργίου: πολυετής εμπειρία στην κυβερνοασφάλεια, μέχρι σήμερα Partner στον τομέα Cyber Security της KPMG Greece και πάνω από 25 χρόνια σε θέσεις στον χώρο της κυβερνοάμυνας.

Από το 2019 η κ. Νικολάου ανέλαβε επιτελικούς ρόλους σε κυβερνητικά γραφεία — αρχικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας — και από τις αρχές του 2024 υπηρετούσε ως επικεφαλής νομική σύμβουλος του Υπουργού Υγείας, με αρμοδιοτητά τον συντονισμό του νομοθετικού έργου. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια και επιτροπές φορέων υγείας, μεταξύ των οποίων ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

Ο κ. Παπαγεωργίου, ως απόστρατος Αρχιπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, έχει υπηρετήσει μεταξύ άλλων ως διευθυντής της Διεύθυνσης Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ και ως επικεφαλής του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας. Στο ιδιωτικό πεδίο ήταν Partner στον τομέα Cyber Security της KPMG Greece, θέση που συνδέεται άμεσα με την ευθύνη προστασίας κρίσιμων ψηφιακών και φυσικών υποδομών.

Σημασία των νέων ρόλων

Οι επιλογές αυτές επηρεάζουν δύο πεδία με διαφορετική αλλά συμπληρωματική εμβέλεια: ο στρατηγικός σχεδιασμός στο Υπουργείο Υγείας αφορά την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών, τον συντονισμό φορέων και τη συμμετοχή σε διοικητικά όργανα που διαμορφώνουν πολιτικές υγείας. Η Γενική Γραμματεία Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων σχετίζεται με την ασφάλεια υποδομών, κυρίως στον ψηφιακό και επικοινωνιακό χώρο, και τη διασύνδεση με τις ένοπλες δυνάμεις και τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας.

Όνομα Θέση Κύρια στοιχεία βιογραφικού Δάφνη-Ελένη Νικολάου Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπ. Υγείας Δικηγόρος, ΕΚΠΑ, επιτελικοί ρόλοι σε υπουργεία, νομική σύμβουλος Υπ. Υγείας (αρχές 2024 - σήμερα) Σπυρίδων Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας Προστασίας Κρισίμων Οντοτήτων, Υπ. Προ.Πο. Partner Cyber Security (KPMG Greece), >25 έτη στην κυβερνοάμυνα, απόστρατος Αρχιπλοίαρχος Π.Ν.

Οι τοποθετήσεις ανακοινώθηκαν επισήμως από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. Η εφαρμογή των αρμοδιοτήτων θα φανεί στην πράξη μέσω των πρωτοβουλιών που θα αναλάβουν τα νέα στελέχη, ειδικά σε νομοθετικά και οργανωτικά ζητήματα υγείας αλλά και στην προστασία κρίσιμων υποδομών και συστημάτων.