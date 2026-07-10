Νόλαν: μεγάλη κινηματογραφική πρόκληση και ελληνικό έπος στην «Οδύσσεια»

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιχειρεί με την «Οδύσσεια» μια επική μεταφορά της ομηρικής παράδοσης σε σκηνικό πραγματικών πλοίων, ανοιχτής θάλασσας και πρωτοφανούς τεχνολογίας προβολής — μια παραγωγή που γυρίστηκε σε έξι χώρες και θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου.

Μια ταινία «μεγάλης κλίμακας» που αναμετράται με τον μύθο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωστός για την προτίμησή του σε έργα που δοκιμάζουν τα όρια του κινηματογράφου, φέρνει στις αίθουσες την «Οδύσσεια», μια παραγωγή που στοχεύει να αναδείξει το ομηρικό έπος μέσα από ρεαλιστικά γυρίσματα και τεχνικές επιλογές υψηλών απαιτήσεων. Η προσέγγιση του δημιουργού δεν είναι συμβατική: η ταινία γυρίστηκε με πραγματικά πλοία, σε ανοιχτές θάλασσες και σε φυσικούς χώρους που αναπαριστούν σκηνές όπως το σπήλαιο του Κύκλωπα, τον Δούρειο Ίππο και τους ζοφερούς τόπους του Άδη.

Προετοιμασία, τεχνική και τόπος προβολής

Η παραγωγή απαιτούσε εκτενή μελέτη της ελληνικής μυθολογίας, έρευνα για την εποχή του Χαλκού και σύγκριση διαφορετικών μεταφράσεων των πηγών. Το συνεργείο πραγματοποίησε αποστολή εντοπισμού τοποθεσιών και ολοκλήρωσε γυρίσματα που διήρκεσαν 91 ημέρες σε διάστημα έξι μηνών, καλύπτοντας σκηνές σε έξι χώρες. Επιπλέον, η ταινία είναι η πρώτη μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε φιλμ τεχνολογίας IMAX, μια επιλογή που στοχεύει στην απόδοση κλίμακας και αίσθησης αμεσότητας στην οθόνη.

Καστ και δηλώσεις

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται μορφές που παραπέμπουν στον ομηρικό κόσμο: ο «Οδυσσέας» υποδύεται ο Ματ Ντέιμον και η «Αθηνά» η Ζεντάγια. Ο ίδιος ο Νόλαν έχει δηλώσει ότι το εγχείρημα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην υπόσχεση που φέρει ο τίτλος, προσκαλώντας το κοινό σε μια εμπειρία που θέλει να είναι «η απόλυτη περιπέτεια».

«Είναι η απόλυτη περιπέτεια»

Προκλήσεις και συνέπειες για την κινηματογραφική εμπειρία

Τα γυρίσματα σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και η εργασία στην ανοιχτή θάλασσα ανάγκαζαν το καστ και το συνεργείο να αντιμετωπίσουν αντίξοες καιρικές συνθήκες και πρακτικά ρίσκα. Η επιλογή να χρησιμοποιηθεί φιλμ IMAX ενισχύει την τεχνική δυσκολία αλλά και την προσδοκία πως το τελικό αποτέλεσμα θα απαιτεί μεγάλες οθόνες για την πλήρη απόλαυση της εικόνας και του ήχου.

Τι αναμένει το κοινό

Η ταινία προγραμματίζεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου. Η καλλιτεχνική σφραγίδα του Νόλαν, η έμφαση στον ρεαλισμό και η τεχνική καινοτομία δημιουργούν υψηλή αναμονή, αλλά και ερωτήματα για το κατά πόσον το κοινό θα ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες της παραγωγής. Η «Οδύσσεια» επιχειρεί να τοποθετηθεί στο πάνθεον του παγκόσμιου κινηματογράφου, φέρνοντας μαζί της τον διάλογο για την προσέγγιση των αρχαίων μύθων στην εποχή της τεχνολογικής μεγέθυνσης της εικόνας.