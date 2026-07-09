Νόλαν: ο Μακρύς επιστροφής του Οδυσσέα και η έμπνευση από τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δηλώνει ότι άντλησε καλλιτεχνική έμπνευση από την προσέγγιση των τεράτων του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο στην κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», όπου η Σκύλλα και άλλες μυθικές μορφές ανασχεδιάζονται με οπτικά εφέ και δραματική εστίαση στους χαρακτήρες.

Η νέα κινηματογραφική ανάγνωση του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, όχι μόνο για το μέγεθος του εγχειρήματος αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης απέδωσε τα μυθικά πλάσματα. Σε συνέντευξη στους Los Angeles Times, ο Νόλαν αναγνώρισε ότι η δουλειά του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο τον επηρέασε στην προσέγγιση των τεράτων.

«Εμπνεύστηκα πολύ από τον Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο. Αυτό που έμαθα από εκείνον είναι ότι ένα τέρας δεν είναι απλώς ένα τέρας. Πρέπει να το προσεγγίζεις με τον ίδιο τρόπο που προσεγγίζεις οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα»

Η ταινία εστιάζει στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο, με αντιπαραθέσεις απέναντι σε θεούς, τέρατα και μυθικούς αντιπάλους. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος έχει ανατεθεί στον Ματ Ντέιμον, ενώ το πολυπληθές καστ περιλαμβάνει ονόματα που έχουν ευρεία αναγνωρισιμότητα διεθνώς.

Καλλιτεχνική προσέγγιση και οπτικά εφέ

Ο Νόλαν εξήγησε ότι η απόδοση της Σκύλλας, του εξακέφαλου θαλάσσιου τέρατος που συναντούν ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του, βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε τεχνικές ψηφιακών οπτικών εφέ. Η αναφορά στον Ντελ Τόρο δείχνει μια στροφή προς μια πιο εσωτερική, χαρακτήρα-κεντρική αντιμετώπιση των μυθικών όντων, όπου το τέρας αντιμετωπίζεται ως πλήρης χαρακτήρας και όχι μόνο ως απειλή.

Η προσέγγιση του Νόλαν συνδέει μύθο και κινηματογραφική ψυχολογία.

Η αναφορά στον Ντελ Τόρο τονίζει την ανάγκη για σεβασμό στην «προσωπικότητα» των πλασμάτων.

Η χρήση οπτικών εφέ αναδεικνύει την τεχνική διάσταση της μεταφοράς της μυθολογίας στη μεγάλη οθόνη.

Καστ (επιλεγμένα ονόματα)

Ηθοποιός Ρόλος Ματ Ντέιμον Οδυσσέας Αν Χάθαγουεϊ Πηνελόπη Τομ Χόλαντ Τηλέμαχος Ρόμπερτ Πάτινσον μνηστήρας Αντίνοος Zendaya Αθηνά

Στην ταινία εμφανίζονται επίσης η Σαμάνθα Μόρτον ως Κίρκη, η Σαρλίζ Θερόν ως Καλυψώ και η Λουπίτα Νιόνγκο σε δύο ρόλους: Ελένη της Τροίας και Κλυταιμνήστρα. Συμπληρώνουν το καστ ονόματα όπως οι Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο, Χιμές Πατέλ, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργκουιν και Μία Γκοθ.

Η δημόσια παραδοχή της επίδρασης από τον Ντελ Τόρο φωτίζει ένα ζήτημα που ενδιαφέρει τους μελετητές κινηματογράφου και το ευρύ κοινό: πώς η σύγχρονη σινεμάτικη τεχνολογία συνδυάζεται με ευαισθησίες σκηνοθετών για να επαναπροσδιορίσει αρχαίους μύθους. Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ανανεώνει τη σχέση ανάμεσα στην ελληνική μυθολογία και την παγκόσμια κινηματογραφική αφήγηση, επιχειρώντας να μεταφέρει την ψυχολογία των μυθικών όντων στην εικόνα χωρίς να τα απλοποιεί.

Η αναφορά σε έναν δημιουργό όπως ο Ντελ Τόρο, που έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα στοχαστική αντιμετώπιση των τεράτων, υπογραμμίζει την πρόθεση της παραγωγής να προσεγγίσει τους μύθους με σεβασμό και σύνθετο δραματουργικό τρόπο.