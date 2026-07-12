Ωδείο Αιγέας: δημόσιο κάλεσμα για σεβασμό, διαφάνεια και συνεργασία από τον Δήμο Χίου

Σε ανοικτή επιστολή το Ωδείο Αιγέας καταγγέλλει την επαναλαμβανόμενη απαξίωση των προτάσεών του από τη δημοτική αρχή και ζητεί ξεκάθαρη συνεργασία, μετά από 40 χρόνια πολιτιστικής παρουσίας.

Ένας φορέας ζητεί αξιοπρέπεια και διάλογο

Το Ωδείο Αιγέας, φορέας με τετράμηνη σχεδόν διαδρομή στην τοπική πολιτιστική ζωή της Χίου, απευθύνει στον Δήμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες μια επείγουσα δημόσια επιστολή. Η ανακοίνωση, με χαρακτήρα καταγγελίας και ταυτόχρονα πρόσκλησης σε διάλογο, αναδεικνύει την έντονη απογοήτευση που νιώθουν οι συντελεστές του για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί επί σειρά ετών οι προτάσεις τους από την τοπική διοίκηση.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι το Ωδείο δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στην παρεχόμενη μουσική εκπαίδευση: κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει οργανώσει μεγάλες παραγωγές, συνεργασίες με καταξιωμένους μουσικούς και εκπαιδευτικά προγράμματα που, όπως επισημαίνουν τα μέλη του, ανέβασαν τον πολιτιστικό δείκτη του νησιού.

"ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΙΓΕΑΣ"

Το κείμενο επιχειρεί επίσης να θεμελιώσει τη λογική της συνέχειας: με αφορμή τα σαράντα χρόνια διαρκούς προσφοράς, ανακοινώνεται η ίδρυση μη κερδοσκοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων του Ωδείου. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να συγκεντρώσει αποφοίτους, φίλους και φορείς του πολιτισμού ώστε να ενισχυθεί η πολιτιστική δραστηριότητα στο νησί μέσω συναυλιών, εκπαιδευτικών δράσεων, αφιερωμάτων και κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Ωστόσο, οι συντάκτες της επιστολής επισημαίνουν ότι οι προσπάθειες συνεργασίας με τη δημοτική διοίκηση δεν καρποφόρησαν. Αναφέρουν ότι κατά τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια υπέβαλαν πλήρεις προτάσεις για εκδηλώσεις και δράσεις με ποικίλα μέσα επικοινωνίας —ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προσωπικές συναντήσεις και συχνή επαφή— χωρίς να λάβουν την ανταπόκριση που θα ανέμενε κανείς για έναν φορέα με μακρά ιστορία.

Αξίωση για διαφάνεια στη διαχείριση των πολιτιστικών προτάσεων.

Πρόταση για θεσμική συνεργασία Δήμου και Ωδείου ως φυσικού εταίρου.

Ίδρυση συλλόγου αποφοίτων με στόχο τη συστηματική ενίσχυση των δράσεων.

Η επιστολή, πέραν της τοπικής σημασίας, εγείρει ευρύτερα ερωτήματα για τη σχέση των δήμων με τους πολιτιστικούς φορείς: ποια είναι τα κριτήρια επιλογής συνεργατών, πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια στη χρηματοδότηση και στην αξιοποίηση προτάσεων, και ποιος είναι ο ρόλος της δημοτικής διοίκησης στην ενίσχυση της πολιτιστικής μνήμης και εκπαίδευσης.

Παράμετρος Στοιχείο Διάρκεια λειτουργίας 40 χρόνια Περίοδος ενεργειών χωρίς ανταπόκριση 2,5 χρόνια

Στο πλαίσιο αυτό, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις για το πολιτιστικό τοπίο της χώρας αποκτούν νέα διάσταση: όταν φορείς με ιστορία και αναφορά στο κοινό αντιμετωπίζουν συστηματική απαξίωση, πλήττεται όχι μόνο η τοπική κουλτούρα αλλά και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς που υποτίθεται ότι στηρίζουν την πολιτιστική ζωή.

Το αίτημα για ειλικρινή διαβούλευση και σαφή κανόνα συνεργασίας μεταξύ Δήμου και πολιτιστικών φορέων παραμένει κεντρικό. Το επόμενο βήμα θα κριθεί από την ανταπόκριση της δημοτικής αρχής: εάν δοθεί μια τεκμηριωμένη και δημόσια απάντηση, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για δομημένη συνεργασία· αν όχι, ο τόνος της δημόσιας συζήτησης περιμένει να κλιμακωθεί.