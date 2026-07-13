Οικογένεια Γεμιστού ζητά διερεύνηση ευθυνών της ΕΛ.ΑΣ. για την ενέδρα και τη δολοφονία

Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε αναφορά ζητώντας να διερευνηθούν πιθανές παραλείψεις αστυνομικών του Α.Τ. Μαλεβιζίου που, όπως υποστηρίζει, συνέβαλαν στη δολοφονία του στις 5 Μαΐου.

Οικογενειακές καταγγελίες και αίτημα για διερεύνηση

Η οικογένεια του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού κατέθεσε στις 11 Ιουλίου αναφορά, με την οποία ζητά την εξέταση των ευθυνών που προηγήθηκαν της δολοφονίας του. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2026, ημέρα των γενεθλίων του θύματος, όταν ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.

Στην αναφορά οι συγγενείς περιγράφουν σειρά προηγούμενων επεισοδίων και υποστηρίζουν ότι υπήρξαν παραλείψεις από την πλευρά αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου, οι οποίες πιθανόν συνέβαλαν στην τραγική κατάληξη. Η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες και να διερευνηθεί εάν οι ενέργειες ή οι παραλείψεις της αστυνομίας θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει το κρίσιμο γεγονός.

«Προφανώς, και το λέω, ότι έχουν τεράστιο μερίδιο ευθύνης για εμένα, διότι αποκρύφτηκαν πάρα πολλές συστάσεις. Γενικά πηγαίναμε συχνά στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και ζητούσαμε βοήθεια, κραυγάζαμε για βοήθεια. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε προληφθεί με κάποιο τρόπο. Αλλά, εντέλει, δεν έγινε. Δυστυχώς. Γι’ αυτό δεν θέλω να το αφήσουμε τώρα, για να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει».

Σύμφωνα με την καταγραφή των γεγονότων, ο δράστης είχε παρελθόν επιθετικής συμπεριφοράς έναντι του θύματος: το 2023 σημειώθηκε τροχαίο στο οποίο το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο τότε 18χρονος Νικήτας συγκρούστηκε με κολώνα και τραυματίστηκε θανάσιμα ο συνεπιβάτης, γιος του Παρασύρη. Από τότε ο δράστης θεωρούσε τον Γεμιστό υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του.

Την ημέρα της δολοφονίας ο Παρασύρης, έχοντας συνοδηγό τη σύζυγό του, φέρεται να έστησε ενέδρα, να εμβόλισε το όχημα του θύματος, να το ακινητοποίησε, να τον καταδίωξε και να τον πυροβόλησε συνολικά έξι φορές στην πλάτη. Όταν ο Νικήτας έπεσε στο έδαφος αιμόφυρτος, ο δράστης τον κλώτσησε και στη συνέχεια μετέφερε τη σύζυγό του στο σπίτι πριν εμφανιστεί και παραδοθεί στο Α.Τ. Μαλεβιζίου, δηλώνοντας στους αστυνομικούς «έκανα ό,τι έπρεπε».

Οι συγγενείς αναφέρουν ότι υπήρξαν στο παρελθόν μηνύσεις και περιοριστικοί όροι εναντίον του Παρασύρη για απόπειρα δολοφονίας του Νικήτα, γεγονός που ενισχύει την απαίτηση της οικογένειας για πλήρη διερεύνηση της διαχείρισης της υπόθεσης από τις αρχές.

Ημερομηνία δολοφονίας: 5/5/2026

5/5/2026 Ηλικία θύματος: 21 ετών

21 ετών Ηλικία κατηγορούμενου: 54 ετών

54 ετών Πυροβολισμοί: 6 στην πλάτη

Έτος Γεγονός 2023 Τροχαίο με θανάσιμο τραυματισμό του συνεπιβάτη (γιος Παρασύρη) 5/5/2026 Δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού 11/7/2026 Κατάθεση αναφοράς από την οικογένεια στην Αστυνομία

Η υπόθεση περιλαμβάνει τόσο το ποινικό σκέλος της ανθρωποκτονίας όσο και την πιθανή ευθύνη δημόσιων λειτουργών λόγω υποτιθέμενων παραλείψεων. Οι ισχυρισμοί της οικογένειας θα εξεταστούν στο πλαίσιο των αρμόδιων διαδικασιών, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη θα κριθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας και, ενδεχομένως, των δικαστικών ενεργειών.