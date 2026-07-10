Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα του «Dragons' Den»: ο νέος κύκλος έρχεται στον ΣΚΑΪ με αλλαγές

Ο τέταρτος κύκλος του επιχειρηματικού φορμάτ «Dragons' Den» ολοκληρώθηκε και μετακομίζει στον ΣΚΑΪ. Οι επενδυτές μιλούν για επιχειρηματικότητα στην εποχή του AI και το τηλεοπτικό ραντεβού ανανεώνεται για τον Σεπτέμβριο.

Το σκηνικό και οι πρωταγωνιστές

Ο τέταρτος κύκλος του «Dragons' Den» ολοκληρώθηκε πρόσφατα και θα μεταδοθεί πλέον από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 3 Ιουλίου και η πρεμιέρα του προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Στο πλατό γιορτάστηκε χαλαρά η ολοκλήρωση των γυρισμάτων, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν εντυπώσεις πριν τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η σύνθεση της ομάδας των επενδυτών

Στις πολυθρόνες των Dragons παραμένουν οι: Χάρης Βαφειάς, Λέων Γιοχάη, Μαρία Χατζηστεφανή και Γιάννης Τσιώρης. Στη φετινή σεζόν την ομάδα ενισχύουν επίσης οι: Αντώνης Καράτζης, Κώστας Χαλκιάς και Ελευθερία Ζούρου.

Μόνιμοι Dragons Νέες Προσθήκες Χάρης Βαφειάς

Λέων Γιοχάη

Μαρία Χατζηστεφανή

Γιάννης Τσιώρης Αντώνης Καράτζης

Κώστας Χαλκιάς

Ελευθερία Ζούρου

Θέμα της εποχής: επιχειρηματικότητα και τεχνολογία

Κατά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, οι επενδυτές κλήθηκαν να σχολιάσουν αν, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και των social media, θα ακολουθούσαν τα ίδια βήματα αν ξεκινούσαν πάλι από το μηδέν. Οι απαντήσεις τους αναδεικνύουν δύο άξονες:

τη διατήρηση της επιχειρηματικής ταυτότητας και του πάθους για το αντικείμενο

την υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων όπου αυτά εξυπηρετούν την επιχειρηματική πρακτική

Ο Χάρης Βαφειάς τόνισε πως η προσωπική του διαδρομή ως έμπορος και προμηθευτής δεν θα άλλαζε, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Ο Λέων Γιοχάη επισήμανε ότι οι πραγματικοί επιχειρηματίες συνήθως επιστρέφουν στο αντικείμενο που αγαπούν, ακόμα κι αν πωλήσουν επιχειρήσεις, και ότι σήμερα οι ίδιες επιλογές θα γίνονταν "με διαφορετική τεχνολογία".

«Θα κάναμε ξανά τα ίδια, αλλά με τα εργαλεία της νέας εποχής»

Τι σημαίνει αυτό για το τηλεοπτικό κοινό και τους υποψήφιους επιχειρηματίες

Για το ευρύ κοινό, το «Dragons' Den» παραμένει ένα φορμάτ που συνδέει την απλή ιδέα με τις διαδικασίες χρηματοδότησης και καθιστά ορατές τις δυναμικές της επιχειρηματικότητας. Οι αλλαγές στην τεχνολογία δεν αναιρούν την αξία της επιχειρηματικής εμπειρίας, αλλά αλλάζουν τα εργαλεία και τις στρατηγικές επικοινωνίας και ανάπτυξης.

Για τους επίδοξους συμμετέχοντες, η φετινή σεζόν δείχνει ότι η παρουσίαση της ιδέας πρέπει να συνδυάζει την επιχειρηματική ουσία με ψηφιακές δεξιότητες — από τη χρήση social media για προβολή μέχρι αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων όπου χρειάζεται.

Πρακτικά

Η νέα σεζόν αναμένεται τον Σεπτέμβριο στον ΣΚΑΪ. Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει και τα νέα πρόσωπα στην ομάδα των Dragons, ενώ το πλαίσιο των συζητήσεων αναμένεται να εντάξει όλο και πιο συχνά θέματα σχετικά με το AI, την καινοτομία και την ψηφιακή στρατηγική επιχειρήσεων.

Η τηλεόραση και οι επενδυτές κρατούν το ενδιαφέρον για τα projects που συνδυάζουν δημιουργικότητα, βιωσιμότητα και ικανοποιητικές προοπτικές ανάπτυξης — στοιχεία που θα καθορίσουν και τις αποφάσεις χρηματοδότησης στη νέα σεζόν.