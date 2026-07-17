Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στον Σοφό Ασπροπύργου — επιχείρηση με 47 πυροσβέστες και εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το βράδυ στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σε λιγότερο από μία ώρα η Πυροσβεστική κατάφερε να την οριοθετήσει με συνδρομή επίγειων και εναέριων δυνάμεων· ενεργοποιήθηκε και μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων.

Από το μπαλκόνι του σπιτιού μέχρι την επιχειρησιακή γραμμή

Όταν ο γείτονας βλέπει μαύρο καπνό στον ορίζοντα, το πρώτο ένστικτο είναι να ενημερώσει και να προστατεύσει την οικογένειά του. Το βράδυ της Πέμπτης σε γειτονική στην Αττική περιοχή, αυτό το σενάριο έγινε πραγματικότητα: σε χαμηλή βλάστηση στον Σοφό Ασπροπύργου ξέσπασε πυρκαγιά που κινητοποίησε σημαντικές δυνάμεις κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 19:15. Μέσα σε σύντομο χρόνο ενεργοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες μονάδες, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να οριοθετήσει το μέτωπο σε λιγότερο από μία ώρα.

Δυνάμεις και μέσα στην επιχείρηση

Στο σημείο επιχειρούνταν συνολικά 47 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνέδραμαν και οι υδροφόρες του δήμου Ασπροπύργου.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων.

Σύντομη οριοθέτηση της φωτιάς — λιγότερο από μία ώρα.

Ενεργοποίηση προειδοποιητικού μηνύματος προς το κοινό μέσω 112 (ώρα έκδοσης 19:43).

Μέσο/Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 47 Πυροσβεστικά οχήματα 19 Ομάδα πεζοπόρου 1 (1η ΕΜΟΔΕ) Ελικόπτερα 2

Τεχνολογία και διερεύνηση

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρείχε συνεχή εικόνα από drone, αξιοποιώντας τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα. Η χρήση τέτοιων μέσων επιτρέπει την καλύτερη χαρτογράφηση του μετώπου και την ασφαλή συντονισμένη παρέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Παράλληλα, στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς. Η παρουσία του ανακριτικού τμήματος υποδεικνύει ότι εξετάζονται και τα ενδεχόμενα υπαιτιότητας ή εγκληματικών ενεργειών.

Επιπτώσεις και προειδοποιήσεις

Για τον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής εκδόθηκε μήνυμα από το 112 στις 19:43, με οδηγίες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις κατευθύνσεις των αρχών. Η ταχεία οριοθέτηση μείωσε τις πιθανές επιπτώσεις, ωστόσο οι συνθήκες δείχνουν πόσο κρίσιμη είναι η έγκαιρη και σωστή αντίδραση σε περιστατικά που απειλούν κατοικημένες ζώνες ή δασικές εκτάσεις.

Η χρήση τεχνολογικών μέσων, η συνεργασία δημοτικών υπηρεσιών και ο συντονισμός επίγειων και εναέριων δυνάμεων αποδείχθηκαν καθοριστικά. Οι έρευνες για τα αίτια συνεχίζονται, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρούν αυξημένη προσοχή σε περιοχές με ξηρή βλάστηση και υψηλό κίνδυνο ανάφλεξης.

Σε εθνικό επίπεδο, τα περιστατικά τέτοιου είδους υπενθυμίζουν την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας, ειδικά κατά τις περιόδους υψηλού κινδύνου πυρκαγιών.