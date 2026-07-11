Παχυσαρκία: γιατί η αντιμετώπιση χρειάζεται ολιστική προσέγγιση, όχι μόνο «viral» φάρμακα

Η εκπομπή «Υγεία On Air» άνοιξε συζήτηση για την παχυσαρκία με τη Δρ. Μαρία Περπερίδη. Η παχυσαρκία περιγράφεται ως σύνθετη χρόνια νόσος· τα πρόσφατα φάρμακα για απώλεια βάρους έχουν ρόλο, αλλά δεν αντικαθιστούν την ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση και τη συμβολή του διαιτολόγου‑διατροφολόγου.

Η δημόσια συζήτηση για την παχυσαρκία επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την εκπομπή «Υγεία On Air» της Radcast, όπου καλεσμένη ήταν η Δρ. Μαρία Περπερίδη, Διαιτολόγος‑Διατροφολόγος. Στην παρέμβαση παρουσιάστηκε, με τεκμηριωμένο λόγο, μια κεντρική διάσταση που συχνά παραβλέπεται: η παχυσαρκία δεν είναι απλώς θέμα βάρους, αλλά μια σύνθετη, χρόνια νόσος με πολλαπλούς βιολογικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Ποια είναι η διάσταση του προβλήματος

Η συζήτηση τόνισε ότι στην αντιμετώπιση χρειάζεται να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως το γενετικό προφίλ, οι μεταβολικές διαταραχές, η ψυχοκοινωνική κατάσταση και οι συνθήκες καθημερινής ζωής. Η προσέγγιση που περιορίζεται σε μονοδιάστατες λύσεις αδυνατίζει την αποτελεσματικότητα και τη διατήρηση της βελτίωσης σε βάθος χρόνου.

Τα «viral» φάρμακα για απώλεια βάρους: όρια και δυνατότητες

Στη δημόσια συζήτηση έχουν πρωταγωνιστήσει πρόσφατα φάρμακα που υπόσχονται σημαντική απώλεια βάρους. Στην εκπομπή επισημάνθηκε ότι τέτοιες θεραπείες μπορούν να έχουν θέση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αλλά δεν εκπληρώνουν από μόνες τους την ανάγκη για ολοκληρωμένη θεραπευτική πορεία. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκαν τα εξής σημεία:

Υπάρχουν ενδείξεις για όφελος σε επιλεγμένα άτομα, ιδίως όταν συνοδεύονται από ιατρική παρακολούθηση.

για όφελος σε επιλεγμένα άτομα, ιδίως όταν συνοδεύονται από ιατρική παρακολούθηση. Οι θεραπείες έχουν περιορισμούς και πιθανές παρενέργειες· δεν αποτελούν πανάκεια.

και πιθανές παρενέργειες· δεν αποτελούν πανάκεια. Δεν αντικαθιστούν την αναγκαία μακροχρόνια αλλαγή συνηθειών που διασφαλίζει διατήρηση του αποτελέσματος.

Ο ρόλος του διαιτολόγου ‑ διατροφολόγου

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του ειδικού διατροφολόγου. Αυτός δεν περιορίζεται στη σύνταξη ενός διαιτολογίου, αλλά λειτουργεί ως συνεπής συνεργάτης στη διαδικασία αλλαγής συμπεριφορών: αξιολογεί τις ανάγκες, προσαρμόζει παρεμβάσεις, στηρίζει τη συμμόρφωση και βοηθά στην πρόληψη της επαναπρόσληψης βάρους. Η θεραπευτική σχέση και η εξατομίκευση του σχεδίου είναι καθοριστικές για την επιτυχία.

Θεματική Κύρια διαπίστωση Φαρμακευτική θεραπεία Μπορεί να βοηθήσει επιλεγμένα, αλλά έχει όρια Διαιτολογία Κεντρικός ρόλος στη μακροπρόθεσμη αλλαγή συνηθειών Γενική προσέγγιση Πολυπαραγοντική και εξατομικευμένη

Η εκπομπή πρόσφερε επίσης πρακτικές πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν το κοινό σχετικά με ασφαλείς τρόπους προσέγγισης της απώλειας βάρους, καθώς και το γιατί χρειάζεται ρεαλισμός και επιστημονική καθοδήγηση. Η συνολική θέση που προέκυψε ήταν ξεκάθαρη: οι καινοτομίες στη φαρμακοθεραπεία είναι σημαντικές, αλλά η διαχείριση της παχυσαρκίας απαιτεί πολύπλευρες παρεμβάσεις και διαρκή υποστήριξη.

Συμπερασματικά, για όσους επιδιώκουν να προσεγγίσουν το ζήτημα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, η συνδυαστική προσέγγιση—θεραπείες όπου ενδείκνυνται, συνεπής παρακολούθηση από επαγγελματίες υγείας και αλλαγή του τρόπου ζωής—παραμένει η πλέον τεκμηριωμένη οδός.