Starovas Band στη Γλυφάδα: δωρεάν rock beach party στη Γ' Μαρίνα στις 21 Ιουλίου

Οι Starovas Band με εκλεκτούς καλεσμένους παρουσιάζουν το «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε | Summer Edition» στη Γλυφάδα, στο πλαίσιο του δημοτικού φεστιβάλ, με ελεύθερη είσοδο.

Μουσική δίπλα στο κύμα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Γλυφάδας

Οι Starovas Band θα εμφανιστούν στη Γ' Μαρίνα της Γλυφάδας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026, παρουσιάζοντας το project «Star Ovation – Το Rock που δεν ξεχάσαμε | Summer Edition» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δημοτικού Φεστιβάλ Γλυφάδας. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, στοιχείο που διευρύνει την προσβασιμότητα της βραδιάς σε όλες τις ηλικίες.

Το πρόγραμμα αναβιώνει την ατμόσφαιρα των κλασικών beach parties, με αναφορές σε ήχους και εικόνες των προηγούμενων δεκαετιών. Στο ιδιαίτερο θαλασσινό περιβάλλον της μαρίνας, η μπάντα υπόσχεται μια «ολοκληρωμένη rock εμπειρία» που συνδυάζει μουσική, σκηνική χημεία και χιούμορ.

«ο Δημήτρης Σταρόβας επιλέγει να κρατήσει “μυστικά” τα ονόματα των εκλεκτών καλεσμένων, για να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης»

Στη σύνθεση του σχήματος συμμετέχουν μουσικοί με αναγνωρισμένο βιογραφικό: Στέφανος Δημητρίου (τύμπανα), Γιάννης Γρηγορίου (μπάσο), Νίκος Σάλτας (πλήκτρα) και Δημήτρης Καρασούλος (κιθάρες). Τα εμβληματικά rock κομμάτια θα ερμηνεύσουν η Αγγέλα Σιδηροπούλου και ο Βαγγέλης Κακουλάκης.

Τι σημαίνει για τη Γλυφάδα

Η διοργάνωση με δωρεάν είσοδο στο πλαίσιο του δημοτικού φεστιβάλ έχει άμεσο τοπικό αντίκτυπο: διευκολύνει την πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών στην παραλιακή ζώνη και ενισχύει την καλοκαιρινή κινητικότητα σε καταστήματα εστίασης και μικρές επιχειρήσεις της περιοχής. Επίσης, το γεγονός ότι οι καλεσμένοι θα ανακοινωθούν ως έκπληξη αυξάνει το ενδιαφέρον και τη δυνατότητα προσέλευσης ευρύτερου κοινού.

Ημερομηνία: 21/7/2026

Τοποθεσία: Γ' Μαρίνα Γλυφάδας

Είσοδος: Ελεύθερη

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εκδήλωση αποτελεί επιλογή για βραδινή έξοδο χωρίς κόστος εισιτηρίου. Ταυτόχρονα, όσοι σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν τη συναυλία καλό είναι να λάβουν υπόψη τους την πιθανή αύξηση της κίνησης και την περιορισμένη στάθμευση στη μαρίνα την ημέρα της εκδήλωσης.

Συγκρότημα και πρόγραμμα

Η σύνθεση της μπάντας και οι βασικοί ερμηνευτές παρέχουν σαφή δείγματα του μουσικού προσανατολισμού της βραδιάς: ροκ ρεπερτόριο με νοσταλγική προσέγγιση. Παρακάτω, συνοπτικά τα ονόματα που ανακοινώθηκαν επίσημα:

Ρόλος Όνομα Τύμπανα Στέφανος Δημητρίου Μπάσο Γιάννης Γρηγορίου Πλήκτρα Νίκος Σάλτας Κιθάρες Δημήτρης Καρασούλος Φωνητικά Αγγέλα Σιδηροπούλου, Βαγγέλης Κακουλάκης

Η τοπική κοινωνία έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια συναυλία που επιδιώκει να ενώσει διαφορετικές γενιές γύρω από κοινά μουσικά σημεία αναφοράς. Η ελεύθερη πρόσβαση και η επιλογή της μαρίνας ως σκηνικού ενισχύουν τον χαρακτήρα της βραδιάς ως δημόσιου, προσιτού και καλοκαιρινού γεγονότος.

Πληροφορίες για ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα ή για επιπλέον ανακοινώσεις σχετικά με τους καλεσμένους θα πρέπει να αναζητηθούν στις επίσημες ενημερώσεις του Δήμου Γλυφάδας και των διοργανωτών.