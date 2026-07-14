Στη Ρόδο συνελήφθη 41χρονος με διεθνές ένταλμα για ανθρωποκτονία από την Τουρκία

Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου συνέλαβαν 41χρονο αλλοδαπό, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τουρκικές αρχές για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για την περαιτέρω διαδικασία.

Σύλληψη κατά τη διερεύνηση περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας

Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες, Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Η σύλληψη έγινε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

Διεθνές ένταλμα από την Τουρκία

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι εις βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύλληψης και κράτησής του.

Ημερομηνία Ενέργεια 13/07/2026 Σύλληψη από Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου Μετά τη σύλληψη Παράδοση στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες

Ακολουθούμενες διαδικασίες και νομικό πλαίσιο

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος. Η Εισαγγελία θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν αίτημα έκδοσης προς τις αρμόδιες ελληνικές δικαστικές αρχές, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο περί διεθνούς δικαστικής συνδρομής και εκδόσεως.

Η σύλληψη έγινε στα πλαίσια έρευνας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Το ένταλμα που διαπιστώθηκε αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση και έχει εκδοθεί από τις τουρκικές αρχές.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου για τα επόμενα στάδια.

Σημασία της υπόθεσης

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Η διασταύρωση στοιχείων και η άμεση αντίδραση των αρχών οδήγησαν στην ταυτοποίηση και σύλληψη προσώπου που ήταν καταζητούμενο διεθνώς. Οι ελληνικές αρχές θα ακολουθήσουν τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, σεβόμενες τη διάκριση των αρμοδιοτήτων και την αρχή της προσωρινής κράτησης έως ότου αποφασιστεί η τύχη του εντάλματος.

Πηγή της αρχικής πληροφόρησης: ΑΠΕ-ΜΠΕ.