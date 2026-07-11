Στο στόχαστρο των Εσωτερικών Υποθέσεων αστυνομικός-bodybuilder για παράνομη διακίνηση αναβολικών

Στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων συνέλαβαν 35χρονο αρχιφύλακα μετά από ανώνυμη καταγγελία για εισαγωγή και διακίνηση αναβολικών. Σχηματίστηκαν δικογραφίες για συνολικά 14 άτομα, ενώ κατασχέθηκαν σκευάσματα αξίας που προσεγγίζει τα 500.000 ευρώ.

Στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη 35χρονου αρχιφύλακα, μετά από ανώνυμη καταγγελία που οδήγησε σε πολύμηνη έρευνα για παράνομη εισαγωγή και διακίνηση αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Κατά τη δικογραφία, η ομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και η αξία των κατασχεθέντων σκευασμάτων εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 500.000 ευρώ.

Πώς ξεκίνησε και πώς δρούσε το κύκλωμα

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία ανέφερε ότι ο 35χρονος, ενώ είχε λάβει αναρρωτική άδεια, φέρεται να παρείχε υπηρεσίες προστασίας σε επιχειρηματίες στη Μύκονο και παράλληλα να διακινούσε απαγορευμένες ουσίες στο δικό του πελατολόγιο. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι η οργάνωση εισήγαγε τα σκευάσματα από το εξωτερικό και τα διέθετε στους αγοραστές είτε μέσω προσωπικών συναντήσεων είτε με ταχυδρομικά δέματα.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν συνολικά τρία μέλη της οργάνωσης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για έντεκα ακόμη άτομα. Μεταξύ των υπόπτων περιλαμβάνονται δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Κατηγορούμενοι : 3 άτομα συνελήφθησαν, δικογραφία σε 11 ακόμα.

: 3 άτομα συνελήφθησαν, δικογραφία σε 11 ακόμα. Εμπλεκόμενοι επαγγελματίες : ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φέρονται να είναι δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός.

: ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φέρονται να είναι δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός. Διάρκεια δράσης: τουλάχιστον από Αύγουστο 2025.

Στην έρευνα αξιοποιήθηκαν στοιχεία επικοινωνιών και φυσικές παρακολουθήσεις, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των συμμετεχόντων και στην προσαγωγή τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Η δικογραφία περιλαμβάνει περιγραφές για τον τρόπο ενημέρωσης των υποψήφιων πελατών σχετικά με τα σκευάσματα, τις τιμές και τις οδηγίες χρήσης, καθώς και για τη λήψη χρημάτων.

«Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 35χρονου αρχιφύλακα ξεκίνησε έπειτα από μία καταγγελία…»

Κατασχέσεις και επιπτώσεις

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν παράνομα σκευάσματα και φαρμακευτικά προϊόντα, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι αγγίζει τα 500.000 ευρώ. Η ανάδειξη της υπόθεσης φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας και εσωτερικού ελέγχου στο σώμα της αστυνομίας, καθώς και την έκταση των παράνομων δικτύων εισαγωγής απαγορευμένων ουσιών.

Οι δικαστικές και ποινικές διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει στη συλλογή του προανακριτικού υλικού και στη συσχέτιση των ψηφιακών και φυσικών στοιχείων που προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα.

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικία βασικού υπόπτου 35 ετών (αρχιφύλακας) Σύλληψη 3 μέλη του κυκλώματος, δικογραφία για 11 ακόμη Εκτιμώμενη αξία κατασχέσεων ≈ 500.000 ευρώ

Η υπόθεση θα αξιολογηθεί περαιτέρω από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου και τυχόν πρόσθετων εμπλεκομένων συνεχίζονται.