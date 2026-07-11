Στρατηγική πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδας–Αλβανίας με αφορμή έκθεση φωτογραφίας στον Άγιο Νικόλαο

Στο περιθώριο των εγκαινίων της έκθεσης «3 Δρόμοι» στον Άγιο Νικόλαο, ο δήμαρχος και η πρέσβειρα της Αλβανίας συζήτησαν την ενίσχυση των διμερών πολιτιστικών δεσμών και τις δυνατότητες κοινού προγραμματισμού μεταξύ θεσμών της Ελλάδας και της Αλβανίας.

Διάλογος για πολιτισμό και διπλωματία με φόντο την φωτογραφία

Στο ΜUSEO TZORTZI του Αγίου Νικολάου, κατά τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «3 Δρόμοι», πραγματοποιήθηκε συνάντηση που ανέδειξε τον ρόλο του πολιτισμού ως εργαλείου επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, υποδέχθηκε την Πρέσβειρα της Αλβανίας στην Ελλάδα, Luela Hajdaraga, σε ένα πλαίσιο όπου η τέχνη αποτέλεσε την αφορμή για ανταλλαγή απόψεων περί συνεργασίας.

Η έκθεση, η οποία ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό και θα φιλοξενείται στον χώρο αυτό έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνει έργα των φωτογράφων Constantine Manos, Nikos Economopoulos και Enri Canaj. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αλβανίας και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ελληνικών πολιτιστικών φορέων και ΜΚΟ.

Συνδιοργάνωση: MOMUS – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Μπενάκη, GREEN PROJECT, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αγίου Νικολάου.

MOMUS – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Μουσείο Μπενάκη, GREEN PROJECT, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αγίου Νικολάου. Χώρος προβολής: MUSEO TZORTZI, Άγιος Νικόλαος.

MUSEO TZORTZI, Άγιος Νικόλαος. Διάρκεια έκθεσης: έως 15/11/2026.

Στη συνάντηση μετείχαν επίσης η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκος Καμινογιαννάκης, ο επιμελητής της έκθεσης και του MOMUS, Ηρακλής Παπαϊωάννου, καθώς και ο Πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης GREEN PROJECT, Γιάννης Τζώρτζης. Παράγοντες από την τοπική αυτοδιοίκηση και τον πολιτιστικό χώρο επισήμαναν τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα τέτοιων πρωτοβουλιών στην προβολή τοπικών δομών και στη διασύνδεση με διεθνή δίκτυα.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων, υπογραμμίστηκε ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως «γέφυρα» που ενώνει διαφορετικές οπτικές, ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και δημιουργεί βάσεις για σταθερές συνεργασίες σε επίπεδο θεσμών και κοινών προγραμμάτων. Η παρουσία της πρέσβειρας, σε μια διοργάνωση διεθνούς χαρακτήρα, ερμηνεύθηκε ως ένδειξη διπλωματικού ενδιαφέροντος για ενίσχυση πολιτιστικών δεσμών.

Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από την Κρήτη και ευρύτερα, ενώ προσφέρει την ευκαιρία για περαιτέρω κοινές πρωτοβουλίες, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγές καλλιτεχνών και συμπαραγωγές εκθέσεων. Η θεσμική συνεργασία μεταξύ ελληνικών μουσείων και διεθνών εταίρων καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμός λειτουργεί και ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής σε επίπεδο μη κεντρικών φορέων.

Στοιχείο Πληροφορία Έκθεση «3 Δρόμοι: Constantine Manos – Nikos Economopoulos – Enri Canaj» Χώρος MUSEO TZORTZI, Άγιος Νικόλαος Διάρκεια Έως 15 Νοεμβρίου 2026 Συνδιοργανωτές MOMUS, Μουσείο Μπενάκη, GREEN PROJECT, Περιφέρεια Κρήτης, Δήμος Αγίου Νικολάου

Σε εθνικό επίπεδο, τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την ικανότητα των τοπικών φορέων να φέρνουν στο κέντρο του ενδιαφέροντος διεθνείς πολιτιστικές δράσεις, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν κανάλια διαλόγου με διπλωματικές αποστολές. Η έκθεση στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί παράδειγμα του πώς η φωτογραφική τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως κοινός τόπος συνάντησης για κοινές μνήμες, οπτικές και μελλοντικές συνεργασίες.