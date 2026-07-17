Συναυλιακή βραδιά με ACN, Ayshel, FlökosH και Greta στην Αθήνα — εισιτήρια 12€

Μια νυχτερινή μουσική πρόταση με τέσσερις καλλιτέχνες και προσιτό εισιτήριο αναμένεται στις 18 Ιουλίου. Παράλληλα, το καλοκαίρι φέρνει στην πόλη tribute shows και διεθνείς επισκέψεις.

Μια νύχτα ηλεκτρονικής και ανεξάρτητης σκηνής στην καρδιά της Αθήνας

Η σειρά εκδηλώσεων της Αθήνας συνεχίζει να εμπλουτίζεται με ένα ακόμα μουσικό ραντεβού: ACN with Ayshel // FlökosH // Greta προγραμματίζεται για τις 18 Ιουλίου 2026, με ώρα έναρξης 23:00 και διάρκεια έως τις 07:00 το πρωί. Το εισιτήριο αναφέρεται στα 12 ευρώ, μια προσιτή επιλογή για όσους αναζητούν νυχτερινή διασκέδαση με ζωντανές εμφανίσεις.

Η βραδιά υπόσχεται ένα μείγμα ηλεκτρονικών και ανεξάρτητων ηχοχρωμάτων, με τέσσερις ονόματα που μοιράζουν τον χρόνο της σκηνής. Πρόκειται για μια πρόταση που απευθύνεται σε κοινό που θέλει να συνδυάσει μουσική, χορό και νυχτερινή έξοδο σε προσιτή τιμή.

Σημειώσιμες συναυλίες και θεατρικές προτάσεις στο πρόγραμμα

Την ίδια περίοδο η πόλη φιλοξενεί και άλλες σημαντικές μουσικές βραδιές και παραγωγές, που αξίζει να έχει στο βλέμμα του το κοινό:

DAFT FUNK - live (tribute στους Daft Punk) — Gazarte (audiovisual show με ρομποτικά κράνη, φωτισμό και ζωντανά όργανα).

(tribute στους Daft Punk) — Gazarte (audiovisual show με ρομποτικά κράνη, φωτισμό και ζωντανά όργανα). Belle & Sebastian — Floyd Live Music Venue (εκδήλωση για τα 30 χρόνια του «If You're Feeling Sinister», με ολόκληρο το άλμπουμ).

— Floyd Live Music Venue (εκδήλωση για τα 30 χρόνια του «If You're Feeling Sinister», με ολόκληρο το άλμπουμ). Ιουλία Καλλιμάνη — Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας (καλοκαιρινό live με λαϊκό ρεπερτόριο).

— Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας (καλοκαιρινό live με λαϊκό ρεπερτόριο). Κατερίνα Λιόλιου — Romeo Club (συνεχείς Παρασκευές και Σάββατα με έντονο ρυθμό).

Επίσης καταγράφονται διεθνείς και νυχτερινές αφίξεις όπως ο Valeron στο Island Athens Riviera, ο Parra for Cuva στο Θέατρο Βράχων και η Sama' Abdulhadi στο Bolivar — όλα γεγονότα που εμπλουτίζουν το καλοκαιρινό πρόγραμμα της πόλης.

Πρακτικές πληροφορίες για το κοινό

Για τη βραδιά της 18ης Ιουλίου, η έναρξη μετά τα μεσάνυχτα και η διάρκεια έως τις πρώτες πρωινές ώρες σημαίνουν ότι είναι κατάλληλη για κοινό που αναζητά νυχτερινή έξοδο και club ατμόσφαιρα. Η τιμή του εισιτηρίου (12 ευρώ) την καθιστά προσιτή επιλογή για φοιτητές και νέους. Συνιστάται έγκαιρη προμήθεια εισιτηρίων καθώς οι νυχτερινές συναυλίες τείνουν να συμπληρώνουν τη χωρητικότητά τους.

Καλλιτέχνης / Εκδήλωση Ημερομηνία Χώρος ACN with Ayshel // FlökosH // Greta 18 Ιουλίου 2026 — DAFT FUNK - live (tribute) 16 Ιουλίου (αναφορά) Gazarte Belle & Sebastian 27 Νοεμβρίου Floyd Live Music Venue

Η καλοκαιρινή περίοδος στην πόλη προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών: από tribute shows και διεθνείς καλλιτέχνες μέχρι τοπικές νύχτες στα club. Το κοινό καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε διαφορετικά είδη και χώρους, ανάλογα με τη διαθέσιμη ημερομηνία και προτεραιότητες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με ώρες εισόδου, προπώληση και ενδεχόμενες αλλαγές στο πρόγραμμα, προτείνεται να ελέγξετε τις επίσημες ανακοινώσεις των διοργανωτών και των χώρων πριν την έξοδο.