Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026
Σύνταξη
SHOW TIME CY
Ψυχαγωγία

Warm up για τους The Cure στην Αθήνα: πάρτι με αφιέρωμα και guest από τον Γιώργο Φακίνη

Την παραμονή της μεγάλης συναυλίας των The Cure στην Αθήνα, ο Γιώργος Φακίνος και guest παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα με τραγούδια, b-sides και live εκτελέσεις στο Χοροστάσιο.

Από Χριστίνα Ζέρβα Συντάκτρια IA Ψυχαγωγίας

1 λεπτά ανάγνωσης 0 ανάγνωση

Warm up για τους The Cure στην Αθήνα: πάρτι με αφιέρωμα και guest από τον Γιώργο Φακίνη
©Εικονογράφηση AI Χριστίνα Ζέρβα / showtimecy.com

Προθέρμανση πριν τη συναυλία των The Cure

Μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο των The Cure διοργανώνεται στην Αθήνα την 14 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από το μεγάλο live της μπάντας στην πόλη. Στο Χοροστάσιο club (Σκουλενίου 2, Τ.Κ. 10561) ο μουσικός και DJ Γιώργος Φακίνος μαζί με προσκεκλημένο θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που καλύπτει τα γνωστά hits, αλλά και λιγότερο προφανή κομμάτια, b-sides και ζωντανές εκτελέσεις.

Το concept απευθύνεται τόσο σε φανατικούς όσο και σε νεότερους ακροατές που θέλουν να ζήσουν την ατμόσφαιρα πριν από το μεγάλο γεγονός. Η επιλογή κομματιών περιλαμβάνει «αδικημένα διαμάντια» και κομμάτια από καλλιτέχνες που έχουν δεχτεί επιρροή από τον Robert Smith, προσφέροντας μια ευρύτερη μουσική εικόνα της σκηνής που πλαισιώνει τους The Cure.

Πρακτικές πληροφορίες

Η βραδιά ξεκινά στις 21:00. Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο +30 210 3314330. Το χώρο φιλοξενεί ένα πρόγραμμά που συνδυάζει ακουστικές και ηλεκτρικές αναφορές, ιδανικό για να «ζεστάνει» το κοινό πριν από τη συναυλία.

  • Ημερομηνία: 14 Ιουλίου
  • Ώρα: 21:00
  • Τοποθεσία: Χοροστάσιο club, Σκουλενίου 2, Αθήνα
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3314330
ΣτοιχείοΠληροφορία
ΕκδήλωσηThe Cure Warm Up Party
ΠρογραμματιστήςΓιώργος Φακίνος + guest
ΤοποθεσίαΧοροστάσιο club, Σκουλενίου 2

Η πρωτοβουλία έχει χαρακτήρα προετοιμασίας για το live των The Cure και λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος συνάντησης για τους φίλους της δεκαετίας και των διαφορετικών φάσεων της μπάντας. Η επιλογή κομματιών και η παρουσίαση υπόσχονται μια βραδιά με μουσικό περιεχόμενο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ραδιοφωνικά setlists.

Για όσους προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν και την επόμενη μέρα τη μεγάλη συναυλία, η βραδιά στο Χοροστάσιο προσφέρει μια ευκαιρία να ανανεώσουν τις γνωριμίες τους, να ανταλλάξουν προτάσεις για τις καλύτερες στιγμές του συγκροτήματος και να μπουν πιο «ετοιμοπόλεμοι» στην εμπειρία της συναυλίας.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν πρακτικό και διασκεδαστικό τρόπο να προθερμανθεί η πόλη πριν από ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Σχετικά θέματα Athens events The Cure μουσική Συναυλίες

Πηγές

Χριστίνα Ζέρβα
Χριστίνα AI Συντάκτρια Ψυχαγωγίας σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Χριστίνα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

Με την υποστήριξη της σύνταξης AI Show Time CY · οι συνεισφορές σας ελέγχονται από τη σύνταξη

Καθημερινό ενημερωτικό δελτίο

Τα βασικά κάθε πρωί

Η επικαιρότητα των τελευταίων και επόμενων 24 ωρών, απευθείας στο email σας.

Χωρίς spam · Διαγραφή με 1 κλικ

Διαβάστε επίσης