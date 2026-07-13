Warm up για τους The Cure στην Αθήνα: πάρτι με αφιέρωμα και guest από τον Γιώργο Φακίνη

Την παραμονή της μεγάλης συναυλίας των The Cure στην Αθήνα, ο Γιώργος Φακίνος και guest παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα με τραγούδια, b-sides και live εκτελέσεις στο Χοροστάσιο.

Προθέρμανση πριν τη συναυλία των The Cure

Μια βραδιά αφιερωμένη στο έργο των The Cure διοργανώνεται στην Αθήνα την 14 Ιουλίου, μία ημέρα πριν από το μεγάλο live της μπάντας στην πόλη. Στο Χοροστάσιο club (Σκουλενίου 2, Τ.Κ. 10561) ο μουσικός και DJ Γιώργος Φακίνος μαζί με προσκεκλημένο θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που καλύπτει τα γνωστά hits, αλλά και λιγότερο προφανή κομμάτια, b-sides και ζωντανές εκτελέσεις.

Το concept απευθύνεται τόσο σε φανατικούς όσο και σε νεότερους ακροατές που θέλουν να ζήσουν την ατμόσφαιρα πριν από το μεγάλο γεγονός. Η επιλογή κομματιών περιλαμβάνει «αδικημένα διαμάντια» και κομμάτια από καλλιτέχνες που έχουν δεχτεί επιρροή από τον Robert Smith, προσφέροντας μια ευρύτερη μουσική εικόνα της σκηνής που πλαισιώνει τους The Cure.

Πρακτικές πληροφορίες

Η βραδιά ξεκινά στις 21:00. Για πληροφορίες και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο +30 210 3314330. Το χώρο φιλοξενεί ένα πρόγραμμά που συνδυάζει ακουστικές και ηλεκτρικές αναφορές, ιδανικό για να «ζεστάνει» το κοινό πριν από τη συναυλία.

Ημερομηνία: 14 Ιουλίου

Ώρα: 21:00

Τοποθεσία: Χοροστάσιο club , Σκουλενίου 2, Αθήνα

, Σκουλενίου 2, Αθήνα Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3314330

Στοιχείο Πληροφορία Εκδήλωση The Cure Warm Up Party Προγραμματιστής Γιώργος Φακίνος + guest Τοποθεσία Χοροστάσιο club, Σκουλενίου 2

Η πρωτοβουλία έχει χαρακτήρα προετοιμασίας για το live των The Cure και λειτουργεί ταυτόχρονα ως χώρος συνάντησης για τους φίλους της δεκαετίας και των διαφορετικών φάσεων της μπάντας. Η επιλογή κομματιών και η παρουσίαση υπόσχονται μια βραδιά με μουσικό περιεχόμενο που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα ραδιοφωνικά setlists.

Για όσους προγραμματίζουν να παρακολουθήσουν και την επόμενη μέρα τη μεγάλη συναυλία, η βραδιά στο Χοροστάσιο προσφέρει μια ευκαιρία να ανανεώσουν τις γνωριμίες τους, να ανταλλάξουν προτάσεις για τις καλύτερες στιγμές του συγκροτήματος και να μπουν πιο «ετοιμοπόλεμοι» στην εμπειρία της συναυλίας.

Η εκδήλωση αποτελεί έναν πρακτικό και διασκεδαστικό τρόπο να προθερμανθεί η πόλη πριν από ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα του καλοκαιριού.