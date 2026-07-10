Το Parthenώn Film Festival κλείνει δέκα χρόνια: κινηματογράφος στη σκιά της πλατείας του χωριού

Το θερινό φεστιβάλ του Παρθενώνα συμπληρώνει 10 χρόνια, επισφραγίζοντας μια πορεία αφοσίωσης στον σινεμά της γειτονιάς, με συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο και προβολές που έκαναν την πλατεία σημείο πολιτιστικής συνάντησης.

Το Parthenώn Film Festival – «Σινεμά στο χωριό» ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες, έως και την Κυριακή το βράδυ, συμπληρώνοντας φέτος 10 χρόνια λειτουργίας. Η πλατεία του Παρθενώνα θα γεμίσει κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι θα αποτελέσουν και πάλι μια κινηματογραφική κοινότητα κάτω από τον ανοιχτό ουρανό του χωριού.

Απόπειρα και εδραίωση

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε το καλοκαίρι του 2015 από μια παρέα νέων με αφετηρία τον Νέο Μαρμαρά: ο Άγγελος Μαλλίνης, ο Φώτης Πολίτης, ο Στράτος Αλεξόπουλος, η Μάγδα Βλάχου και ο Χρήστος Πολίτης αποφάσισαν να φέρουν την τέχνη του κινηματογράφου στην περιοχή, αναδεικνύοντας το γραφικό χωριό του Παρθενώνα, σε απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από τον τόπο καταγωγής τους. Από το 2015 και κάθε Ιούλιο η πλατεία μετατρέπεται σε θερινό σινεμά, προσελκύοντας ντόπιους και τουρίστες που στηρίζουν την ιδέα.

«Είναι παράσημο χαμηλών τόνων ότι γίναμε 10, ότι καταφέραμε και γίναμε 10, γιατί ξεκινήσαμε δύσκολα το 2015, χωρίς καμία στήριξη, με ένα πανί σχεδόν τέντας. Μέσα στα χρόνια αποκτήσαμε συνεργασίες με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το ΑΠΘ, κάνοντας ειδικές προβολές όπως η «Λάμψη» του Κιούμπρικ στο κλειστό Makedonia Palace ή το «Αυτή η Νύχτα Μένει» με παρόντα τον Σταμάτη Κραουνάκη στο νυχτερινό κέντρο Barbarella, είχαμε live score πάνω στο «Ασανσέρ για Δολοφόνους» του Λουί Μαλ και όλο αυτό σε συνδυασμό με μια χούφτα ταινίες, μεγάλες και μικρές που φτιάξαν ένα ζηλευτό, τουλάχιστον για εμάς, όπως το φανταζόμασταν, παζλ».

Συνεργασίες και ξεχωριστές στιγμές

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας το φεστιβάλ ανέπτυξε συνεργασίες με κορυφαίους φορείς: μεταξύ άλλων το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Επιπλέον, διοργανώθηκαν ειδικές προβολές σε μεγαλύτερους χώρους, όπως προβολές της «Λάμψης» σε κλειστό χώρο και εμφανίσεις δημιουργών και μουσικών: παρουσιάσεις όπως η προβολή της ταινίας «Αυτή η Νύχτα Μένει» με την παρουσία του Σταμάτη Κραουνάκη και live score πάνω σε ταινία του Λουί Μαλ προσέδωσαν στην πρωτοβουλία συμβολική και καλλιτεχνική βαρύτητα.

Έναρξη φεστιβάλ: Ιούλιος 2015

Διάρκεια της φετινής διοργάνωσης: τρεις ημέρες

Κύριες συνεργασίες: Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ

Τοπική διάσταση, εθνική απήχηση

Η αξία του Parthenώn Film Festival δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς θεατών, αλλά στην ικανότητά του να μετατρέπει έναν μικρό δημόσιο χώρο σε τόπο πολιτιστικής ανταλλαγής. Η επιλογή ταινιών μεγάλης κλασικής και σύγχρονης εμβέλειας, η ανάδειξη αιθουσών εκτός των αθηναϊκών κέντρων και οι επισκέψεις δημιουργών συμβάλλουν στην αποκέντρωση του πολιτιστικού προϊόντος και στη διατήρηση της κινηματογραφικής εμπειρίας ως συλλογικής πράξης.

Στοιχείο Περιγραφή Έτος έναρξης 2015 Διάρκεια (φέτος) 3 ημέρες Κύριες συνεργασίες Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ΑΠΘ

Η φετινή δεκαετία αποτελεί ορόσημο· όχι μόνο επειδή επισημοποιεί την ωρίμανση μιας ιδέας, αλλά επειδή επιβεβαιώνει ότι οι τοπικές πρωτοβουλίες, όταν υπηρετούν την τέχνη με συνέπεια, μπορούν να καθιερωθούν ως γόνιμοι φορείς πολιτισμού. Στην πλατεία του Παρθενώνα, το σινεμά ξαναγίνεται συλλογική μνήμη και γιορτή — ένας μικρός, αλλά ανθεκτικός θεσμός στο ελληνικό πολιτιστικό τοπίο.