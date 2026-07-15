Μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν: κυβέρνηση καλεί σε απόλυτη καταδίκη της τρομοκρατίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε την επίθεση πριν από 34 χρόνια, τόνισε την ανάγκη κοινωνικής επαγρύπνησης και επισήμανε ότι δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» θύματα.

Ένα καθημερινό παράδειγμα: ένας πατέρας που στέκεται μπροστά στην φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου και ζητά απαντήσεις. Αυτή την εικόνα έφερε ξανά στο προσκήνιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αφορμή την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν, υπενθυμίζοντας ότι η κοινωνία οφείλει να αποκρούει με σαφήνεια κάθε μορφή τυφλής βίας.

Υπενθύμιση και κάλεσμα

Σε ανάρτηση που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει πως πριν από 34 χρόνια η τρομοκρατία δοκίμασε να επιβάλει τον φόβο και να φιμώσει την ελευθερία. Η αναφορά αυτή επιχειρεί να συνδέσει το ιστορικό γεγονός με το παρόν, προβάλλοντας την ανάγκη συλλογικής αντίδρασης απέναντι στη βία.

«υπάρχει μόνο η απόλυτη καταδίκη του εγκλήματος»

Με αυτή τη φράση ο εκπρόσωπος τονίζει ότι δεν μπορούν να γίνονται διακρίσεις μεταξύ θυμάτων. Η ρητή καταδίκη κάθε εγκλήματος και η αποφυγή «ιεράρχησης» πόνου αποτελούν το κεντρικό μήνυμα της δημόσιας τοποθέτησης.

Κοινωνικές επιπτώσεις και σύμβολο μνήμης

Η επαναφορά στη μνήμη μιας δολοφονίας που συνέβη πριν από δεκαετίες δεν είναι απλώς ιστορική αναφορά: λειτουργεί και ως προειδοποίηση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών αξιών. Η αφήγηση της τραγωδίας, όπως διατυπώθηκε από την κυβέρνηση, επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή την συλλογική μνήμη και να υπενθυμίσει ότι η ανοχή στη βία διαβρώνει την κοινωνική συνοχή.

Μήνυμα ενότητας: Το κράτος επιδιώκει να διαμορφώσει κοινό τόπο καταδίκης της τρομοκρατίας.

Το κράτος επιδιώκει να διαμορφώσει κοινό τόπο καταδίκης της τρομοκρατίας. Αλλαγή της δημόσιας συζήτησης: Επιχειρείται να τεθεί έμφαση στην προστασία των θυμάτων και στην αποτροπή της επανάληψης βίας.

Επιχειρείται να τεθεί έμφαση στην προστασία των θυμάτων και στην αποτροπή της επανάληψης βίας. Ιστορική μνήμη: Η αναφορά στην επέτειο λειτουργεί ως υπενθύμιση των συνεπειών της ριζοσπαστικοποίησης.

Η δημόσια τοποθέτηση διαμορφώνει και το υπόβαθρο για πολιτικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες σε θέματα ασφάλειας και κοινωνικής προστασίας, χωρίς όμως στην παρούσα ανάρτηση να ανακοινώνονται συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Στοιχείο Πληροφορία Ομιλητής Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Αφορμή Επέτειος δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν Ημερομηνία ανάρτησης 14.07.2026

Στην κοινωνία, τέτοιες δημόσιες υπενθυμίσεις προκαλούν αντιδράσεις και συζητήσεις: από τη μία πλευρά υπάρχουν όσοι ζητούν συνεχή επαγρύπνηση και ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, από την άλλη όσοι τονίζουν την ανάγκη για διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της ελευθερίας του λόγου χωρίς φόβο. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και στην ελευθερία είναι ζητούμενο για πολιτικές και πολίτες.

Η δήλωση καταλήγει σε ένα ηθικό και πολιτικό κάλεσμα: το αίμα του θύματος λειτουργεί ως «ανεξίτηλο μελάνι» στη συλλογική απόφαση να μην αφήσει ξανά χώρο στο σκοτάδι. Είναι μια μεταφορική υπενθύμιση πως η μνήμη και η δικαιοσύνη παραμένουν κεντρικές αξίες για την κοινωνία.

Καθώς η δημόσια συζήτηση εξελίσσεται, αναμένεται ότι τέτοιες αναφορές θα διευρυνθούν με δηλώσεις από άλλους φορείς και συλλογικότητες που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και διεκδικούν μέτρα πρόληψης και στήριξης.