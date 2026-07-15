Κόντρα Διαμαντοπούλου–Κουφονικολάκου για τις αποχωρήσεις βουλευτών και την ηθική της παράδοσης εδρών

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και την Θεώνη Κουφονικολάκου ανοίγει εκ νέου το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται μετακινήσεις βουλευτών και οι πολιτικές προεκτάσεις τους για το χώρο της κεντροαριστεράς.

Μια νέα δημόσια σύγκρουση στον χώρο της κεντροαριστεράς ανέδειξε διαφορές ως προς την ερμηνεία και την κριτική των πρόσφατων αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ και την πορεία τους προς νέο πολιτικό σχήμα. Η σύγκρουση έχει δύο πυρήνες: την αξιολόγηση των κινήτρων των αποχωρούντων και την ηθική διάσταση της «παράδοσης» των εδρών.

Το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης

Η πρώην υπουργός και υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, κατήγγειλε δημόσια ότι βουλευτές που εγκαταλείπουν τον ΣΥΡΙΖΑ «μεταφέρονται προς την ΕΛΑΣ» — στην τοποθέτησή της η φράση χρησιμοποιείται μεταφορικά για την κατεύθυνση που παίρνουν οι πολιτικές επιλογές των συγκεκριμένων βουλευτών — και το χαρακτήρισε «απαράδεκτο και ανήθικο» ως διαδικασία παραίτησης και παράδοσης εδρών, υπονοώντας οργανωμένες παρεμβάσεις στη διαδικασία αλλαγής κομματικής ταυτότητας.

Απέναντί της, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, απάντησε απορρίπτοντας την πολιτική βαρύτητα της δήλωσης και χαρακτηρίζοντάς την μη αξιόλογη για περαιτέρω σχόλιο.

«Δεν χρήζει πολιτικού σχολιασμού η δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου.»

Πλαίσιο και επιπτώσεις

Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται σε προσωπικές κατηγορίες. Αγγίζει θεσμικά ερωτήματα για την πολιτική ηθική και τη διαχείριση εδρών στο Κοινοβούλιο όταν αλλάζει η κομματική ένταξη βουλευτών. Ειδικότερα, το σημείο που εγείρεται αφορά:

Την ηθική διάσταση της παράδοσης εδρών και την πιθανή απαξίωση της εντολής των ψηφοφόρων.

της παράδοσης εδρών και την πιθανή απαξίωση της εντολής των ψηφοφόρων. Την ικανότητα των κομμάτων να διαχειρίζονται αποχωρήσεις χωρίς περαιτέρω φθορά στη δημόσια εικόνα.

Την ευρύτερη αντιπαράθεση για το τι συνιστά «rebranding» και πώς αυτό αξιολογείται πολιτικά.

Η κ. Διαμαντοπούλου, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, τόνισε ότι όσο προχωρά η διαδικασία «rebranding» που επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρας, τόσο θα επέρχεται και «reminding», δηλαδή υπενθύμιση παλαιότερων στοιχείων και πράξεων της περιόδου διακυβέρνησης που αφορούν τη δημόσια εικόνα του κόμματος. Η επισήμανση αυτή στοχεύει στην υπενθύμιση ιστορικών πολιτικών επιλογών και στη συσχέτισή τους με το παρόν πολιτικό αφήγημα.

Στοιχεία σε πίνακα

Πρόσωπο Ρόλος Κύριο επιχείρημα Άννα Διαμαντοπούλου Υπεύθυνη Πολ. Σχεδίου, ΠΑΣΟΚ Καταγγελία «απαράδεκτου και ανήθικου» τρόπου μεταφοράς βουλευτών Θεώνη Κουφονικολάκου Εκπρόσωπος Τύπου, ΕΛΑΣ Απορρίπτει την ανάγκη πολιτικού σχολιασμού της δήλωσης

Η δημόσια διαμάχη ανασύρει ερωτήματα για το πώς αντιλαμβάνονται τα κόμματα την εκπροσώπηση και την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, αλλά και για το επίπεδο πολιτικού διαλόγου μεταξύ παρατάξεων. Η κριτική περί «παράδοσης εδρών» θέτει υπό αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται μετεγγραφές στελεχών, γεγονός που μπορεί να έχει και πρακτικές συνέπειες στις ισορροπίες στο Κοινοβούλιο.

Σε κάθε περίπτωση, η αντιπαράθεση καταδεικνύει την ένταση που υπάρχει σήμερα στον πολιτικό χώρο της κεντροαριστεράς και υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή και διαφανή κανάλια επικοινωνίας και εσωκομματικής διαδικασίας προκειμένου να αποφευχθούν δηλώσεις που τροφοδοτούν δημοσιεύματα και περαιτέρω πόλωση.