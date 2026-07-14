Αίγινα: το ιστορικό σινέ της Αγίας Μαρίνας επανέρχεται ως CINE ΑΦΑΙΑ

Το Σινέ Μαρίνα στην Αγία Μαρίνα ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει φέτος καλοκαίρι ως <strong>CINE ΑΦΑΙΑ</strong>, με νέο εξοπλισμό, μπαρ και προοπτικές πολιτιστικών δράσεων για το νησί.

Νέος θερινός κινηματογράφος στην Αίγινα μετά από εκτενή ανακαίνιση

Στην Αγία Μαρίνα της Αίγινας, το ιστορικό θερινό σινεμά Σινέ Μαρίνα ολοκλήρωσε εργασίες εκ βάθρων και επανέρχεται σε λειτουργία με νέα ταυτότητα: CINE ΑΦΑΙΑ. Το εγχείρημα υλοποιείται υπό τη σφραγίδα των ανθρώπων του Τριανόν, φορέα με μακρόχρονη παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο.

Οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι ο χώρος αποκτά ψηφιακή προβολή κρυστάλλινης ποιότητας, σύγχρονο ηχητικό σύστημα και ανανεωμένους χώρους υποδοχής, με στόχο να συνδυάσει την παραδοσιακή αίσθηση του ελληνικού καλοκαιριού με υψηλές προδιαγραφές προβολής.

Η λειτουργία του CINE ΑΦΑΙΑ προβλέπει, πέρα από τις τυπικές προβολές, επίσης πρεμιέρες, αφιερώματα και ειδικές εκδηλώσεις, με στόχο να λειτουργήσει ως πολιτιστικός πυρήνας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. Στο κέντρο της νέας πρότασης βρίσκεται και το μπαρ του κινηματογράφου, που προβάλλεται ως αυτόνομος προορισμός καλοκαιρινής εξόδου.

«Ο νέος κινηματογράφος διαθέτει κρυστάλλινη ψηφιακή προβολή, ολοκαίνουργιο ηχητικό σύστημα Dolby Digital 5.1, τεράστια οθόνη…»

Η επένδυση στην τεχνολογία και τις υποδομές αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των προβολών και την εμπειρία των θεατών, ενώ το ανανεωμένο μπαρ υπόσχεται να προσελκύσει κοινό και σε ώρες πριν και μετά τις προβολές, ενισχύοντας την τοπική νυχτερινή ζωή.

Νέο όνομα: CINE ΑΦΑΙΑ

Ψηφιακή προβολή υψηλής ανάλυσης

Ηχητικό σύστημα: Dolby Digital 5.1

Ανανεωμένοι κοινόχρηστοι χώροι και μπαρ με θεματικά κοκτέιλ

Για την τοπική κοινωνία της Αίγινας, η επαναλειτουργία του θερινού σημαίνει πρόσθετη πολιτιστική επιλογή μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού αλλά και πιθανή ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω αυξημένης επισκεψιμότητας και δραστηριοτήτων γύρω από τις προβολές.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Προβολή Ψηφιακή, κρυστάλλινης ποιότητας Ήχος Dolby Digital 5.1 Υποδομές Ανανεωμένοι χώροι, μπαρ, σύγχρονες εγκαταστάσεις

Οι κάτοικοι που ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα προβολών του CINE ΑΦΑΙΑ ώστε να αξιολογήσουν τις νέες δυνατότητες πολιτιστικής ψυχαγωγίας στο νησί. Σε μια περίοδο όπου οι επιλογές για αισθητική και ποιοτικό χρόνο ελεύθερου χρόνου στο νησί είναι κρίσιμες για την τοπική οικονομία, η επάνοδος ενός αξιόλογου θερινού σινεμά αποτελεί θετική εξέλιξη.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή του κοινού, το πρόγραμμα εκδηλώσεων και τη συνεργασία με τοπικούς φορείς, ώστε το CINE ΑΦΑΙΑ να εδραιωθεί ως σταθερός πόλος πολιτισμού στην Αίγινα.