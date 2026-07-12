Αισιοδοξία στην αγορά μετά τις παρεμβάσεις για τα δάνεια και την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

Παράγοντες της αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων χαιρετίζουν τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τις παρεμβάσεις του υπουργείου Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι μειώνουν την αβεβαιότητα και βελτιώνουν τη λειτουργία της αγοράς.

Σύντομη αποτίμηση των αλλαγών

Παράγοντες της αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων εκφράζουν ικανοποίηση για τις πρόσφατες ρυθμίσεις που αφορούν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης προς την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, οι δύο άξονες παρέμβασης — νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια και πρακτικές μηχανιστικές αλλαγές στη Δικαιοσύνη — συμβάλλουν στην εξομάλυνση του πλαισίου που είχε δημιουργήσει υψηλό βαθμό αβεβαιότητας μετά από αποφάσεις του Αρείου Πάγου.

Πρακτικές συνέπειες για αγορά και επενδύσεις

Οι παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι οι παρεμβάσεις δεν περιορίζονται σε τεχνικά ζητήματα της διαχείρισης απαιτήσεων, αλλά αφορούν ευρύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας. Κεντρικό μέτωπο είναι ο χρόνος απονομής της Δικαιοσύνης: οι αλλαγές στην έκδοση διαταγών πληρωμής, η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και η εκκαθάριση εκκρεμών υποθέσεων προσφέρουν την προοπτική σημαντικής μείωσης των χρόνων αναμονής, με άμεσο όφελος στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και στην ελκυστικότητα των επενδύσεων.

Μείωση χρόνων: διαδικασίες που παλαιότερα διαρκούσαν έως και 2 χρόνια εκτιμάται ότι θα ολοκληρώνονται πλέον σε περίπου 20 ημέρες .

εκτιμάται ότι θα ολοκληρώνονται πλέον σε περίπου . Οικονομικό αποτύπωμα: αναθεωρημένες εκτιμήσεις για το κόστος των τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής».

Οικονομικά μεγέθη

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς που επικαλείται το ρεπορτάζ, το συνολικό κόστος για τις τιτλοποιήσεις που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Ηρακλής» έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω και τοποθετείται κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με αρχικές προβλέψεις που ανερχόταν έως και τα 1,1 δισ. ευρώ.

Στοιχείο Προηγ. εκτίμηση Νέα εκτίμηση Κόστος τιτλοποιήσεων (πρόγραμμα «Ηρακλής») 1,1 δισ. ευρώ 400 εκατ. ευρώ Χρόνος ολοκλήρωσης ορισμένων διαδικασιών έως 2 χρόνια περίπου 20 ημέρες

Επιπτώσεις και προκλήσεις

Οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης μειώνει το λειτουργικό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και δημιουργεί πιο προβλέψιμο περιβάλλον για επενδύσεις. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή των αλλαγών απαιτεί συνεχή παρακολούθηση: η πραγματική βελτίωση εξαρτάται από την πλήρη και συνεπή υλοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, την επεξεργασία του στοκ των εκκρεμών υποθέσεων και την αξιοπιστία των διαδικασιών τιτλοποιήσεων.

Συνολικά, οι τρέχουσες εκτιμήσεις του κλάδου υπογραμμίζουν ότι οι παρεμβάσεις περιορίζουν την αβεβαιότητα και διευκολύνουν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με πιθανούς πολλαπλασιαστικούς θετικούς αντίκτυπους στην ευρύτερη οικονομία.