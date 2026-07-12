Στις συλλήψεις για τη Marfin και τα μέτρα για την οικονομία εστίασε ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συλλήψεις για τις δολοφονίες που συνδέονται με το εμπρηστικό επεισόδιο της Marfin και παρουσίασε κυβερνητικές πρωτοβουλίες για καύσιμα, αμυντική βιομηχανία και υποδομές.

Στην εβδομαδιαία δημόσια ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση σε μία εξέλιξη που χαρακτήρισε κρίσιμη για το κράτος δικαίου: τις πρόσφατες συλλήψεις των φερόμενων δραστών για τις δολοφονίες που συνδέονται με τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin. Η αναφορά συνδέθηκε με την πρόσφατη κηδεία της Βάγιας Νέστορα και την επιθυμία της Πολιτείας να αποδοθεί δικαιοσύνη στις οικογένειες των θυμάτων.

«Καλημέρα σας. Πριν σας μιλήσω για το τι έγινε αυτήν την εβδομάδα, θεωρώ επιβεβλημένο να ξεκινήσω με μια εξέλιξη που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Την Παρασκευή έγιναν οι συλλήψεις των φερόμενων ως δραστών για 4 δολοφονίες συμπολιτών μας που μας έχουν πληγώσει βαθιά.»

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η σύλληψη των υπόπτων αποτελεί «καθοριστικό βήμα» για την απόδοση δικαιοσύνης και υπενθύμισε πως τώρα πρέπει να αναλάβει δράση η Δικαιοσύνη. Στην τοποθέτηση αναδείχθηκε επίσης το πλαίσιο στο οποίο η Πολιτεία αντιδρά στη βία —όχι με εκδίκηση, αλλά με θεσμούς και αποτελεσματική δράση των αρχών— και η ανάγκη για «φωνές συνεννόησης και ενότητας».

Οικονομικό και αναπτυξιακό μείγμα

Παράλληλα με το ζήτημα της ασφάλειας, ο πρωθυπουργός παρουσίασε σειρά πρωτοβουλιών για οικονομία και υποδομές, οι οποίες ενδιαφέρουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Στην ανάρτηση αναφέρθηκαν συγκεκριμένα:

μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ·

· ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας ·

· δράσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας ·

· παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια, τις δημόσιες υποδομές και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Τα θέματα αυτά έχουν άμεση επίπτωση στα λειτουργικά κόστη των μεταφορών και των επιχειρήσεων, στην απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα και στην κατανομή δημόσιων επενδύσεων ανά περιοχή. Η αναφορά στην αμυντική βιομηχανία υπογραμμίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει εγχώριους παραγωγικούς κλάδους με πιθανές επιπτώσεις στην απασχόληση και στις προμήθειες.

Σηματοδοτήσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Η δημόσια ανάδειξη της προτεραιότητας για την εξιχνίαση των υποθέσεων του εμπρησμού της Marfin στοχεύει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, ένα στοιχείο που επηρεάζει και την επιχειρηματική δραστηριότητα: η ασφάλεια δικαίου και η λειτουργία των αρχών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για επενδύσεις και καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Θέμα Ενέργεια/Σημείο αναφοράς Παραπομπή Marfin Συλλήψεις υπόπτων και αναμονή Δικαιοσύνης Καύσιμα Μέτρα για μείωση τιμών (ανακοίνωση πρωθυπουργού) Αμυντική βιομηχανία Ενίσχυση κλάδου ως κυβερνητική πρωτοβουλία Υποδομές & Περιφέρεια Προγράμματα για βελτίωση οδικής ασφάλειας και δημοσίων υποδομών

Η κυβερνητική αφήγηση συνδέει την επιβολή του νόμου με την ευρύτερη στρατηγική διακυβέρνησης: κοινωνική σταθερότητα, οικονομική διαχείριση και επενδυτικές στοχεύσεις. Για τους πολίτες, αυτό σημαίνει προσδοκία ταχύτερης διερεύνησης εγκλημάτων που έχουν βαθιά κοινωνικό αντίκτυπο και για τους επαγγελματίες πιθανές αλλαγές στο κόστος λειτουργίας (ειδικά στο ενεργειακό κόστος) και νέες ευκαιρίες σε κλάδους που στηρίζονται από την πολιτική της κυβέρνησης.

Η εξέλιξη στην υπόθεση της Marfin θα παρακολουθηθεί στενά από την κοινωνία και τους θεσμούς, ενώ τα οικονομικά μέτρα που αναφέρθηκαν αναμένονται να εξειδικευτούν και να αξιολογηθούν ως προς το εύρος και την εφαρμογή τους τις επόμενες ημέρες.