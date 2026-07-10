Αιθιοπία εγκαινιάζει τον πρώτο «έξυπνο» αστυνομικό σταθμό της Αφρικής χωρίς μόνιμη φυσική παρουσία αστυνομικών

Στην Αντίς Αμπέμπα άνοιξε σταθμός που εξυπηρετεί το κοινό μέσω ψηφιακών περίπτερων και βιντεοκλήσης με κεντρικό αστυνομικό δυναμικό. Οι αρχές βλέπουν μελλοντική μείωση γραφειοκρατίας, ενώ εγείρονται ανησυχίες για προστασία δεδομένων και ισότιμη πρόσβαση.

Η Αιθιοπία εγκαινίασε στην περιοχή Μπόλε της Αντίς Αμπέμπα τον πρώτο στην Αφρική «έξυπνο» αστυνομικό σταθμό που λειτουργεί χωρίς την παρουσία αστυνομικών στον χώρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής Digital Ethiopia 2030 για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. Ο νέος σταθμός στοχεύει στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών που παραδοσιακά απαιτούσαν φυσική παρουσία και γραφειοκρατική διαδικασία.

Πώς λειτουργεί ο σταθμός

Οι πολίτες καθοδηγούνται στο σημείο από μεγάλες οθόνες και εισέρχονται σε ειδικά περίπτερα με οθόνες αφής. Μέσω αυτών μπορούν να υποβάλουν:

καταγγελία αδικήματος,

δήλωση τροχαίου,

δήλωση απώλειας εγγράφου (π.χ. διαβατηρίου),

άλλες αιτήσεις για αστυνομική εξυπηρέτηση.

Οι χρήστες συνδέονται με αστυνομικό στο κεντρικό αρχηγείο μέσω ζωντανής βιντεοκλήσης. Τα περίπτερα διαθέτουν επίσης κάμερες και σαρωτές εγγράφων, που επιτρέπουν την άμεση μεταφόρτωση αποδεικτικών ή φωτογραφιών στο ηλεκτρονικό σύστημα. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το κέντρο επιχειρήσεων μπορεί να αποστείλει περιπολικό στο σημείο.

Πρώτες επιδόσεις και προσδοκίες

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο σταθμός χειρίστηκε τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του τρεις υποθέσεις, μεταξύ των οποίων δήλωση απώλειας διαβατηρίου και καταγγελία οικονομικής απάτης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η χρήση του θα αυξηθεί καθώς οι πολίτες εξοικειώνονται με τη νέα διαδικασία.

Στοιχείο Περιγραφή Τοποθεσία Μπόλε, Αντίς Αμπέμπα Βασική λειτουργία Ψηφιακή εξυπηρέτηση χωρίς φυσική παρουσία αστυνομικών Πρώτες υποθέσεις 3 (συμπ. απώλεια διαβατηρίου, οικονομική απάτη)

Στόχοι και αντιδράσεις

Το εγχείρημα, που εμπνέεται από ανάλογα μοντέλα σε πόλεις όπως το Ντουμπάι (όπου λειτουργούν «Smart Police Stations» από το 2017), παρουσιάζεται από τις αρχές ως μέσο μείωσης της γραφειοκρατίας, περιορισμού των περιθωρίων διαφθοράς και καλύτερης αξιοποίησης του αστυνομικού προσωπικού.

Ωστόσο, η εφαρμογή εγείρει πολλαπλές επιφυλάξεις:

ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και κρατικής επιτήρησης,

και κρατικής επιτήρησης, τεχνικές και λειτουργικές δυσκολίες σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια ή διαδίκτυο ,

ή , κοινωνική αποδοχή και εμπιστοσύνη του κοινού στην ψηφιακή διεπαφή αντί της απευθείας επαφής με αστυνομικό.

Οι υποστηρικτές του σχεδίου υπογραμμίζουν ότι η αυτοματοποίηση κατάλληλων διαδικασιών μπορεί να απελευθερώσει ανθρώπινο δυναμικό για επιτόπιες περιπολίες και αστυνόμευση υψηλότερου επιπέδου, ενώ οι επικριτές ζητούν σαφείς ρυθμίσεις για τη διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων που θα συλλέγει και θα αποθηκεύει το σύστημα.

Το εγχείρημα της Αντίς Αμπέμπα αποτελεί μια δοκιμή της δυνατότητας μεταφοράς του μοντέλου «ψηφιακής αστυνόμευσης» σε ένα περιβάλλον με άνισες υποδομές και κοινωνικές ανάγκες. Η εξέλιξή του αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά τόσο από τις αρχές όσο και από διεθνείς φορείς που ενδιαφέρονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών.