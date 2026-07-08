Αμφισβητείται η παραδοσιακή Ιθάκη: νέες θεωρίες στέλνουν τον Οδυσσέα στην Παλική της Κεφαλονιάς

Διεθνείς μελετητές επαναφέρουν την υπόθεση ότι ο μυθικός βασιλιάς Οδυσσέας έδρασε σε χερσόνησο της Κεφαλονιάς αντί για το νησί που σήμερα ονομάζουμε Ιθάκη — ένα ζήτημα με άμεσες επιπτώσεις στην τοπική ταυτότητα και την έρευνα.

Νέα επιστημονική συζήτηση για την ταυτότητα της ομηρικής Ιθάκης

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ερευνητές διεθνούς κύρους επανεξετάζουν αποστάσεις και περιγραφές του ομηρικού ποιητικού corpus και προτείνουν ότι ο τόπος που ταυτίζουμε σήμερα με την Ιθάκη ίσως να μην είναι ο τόπος του Οδυσσέα. Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η Χερσόνησος Παλική, στη δυτική Κεφαλονιά, περιοχή που ανήκε στον αρχαίο δήμο Πάλλης.

«Κρατήστε αυτόν τον όρο: Χερσόνησος Παλική.»

Η θεωρία δεν είναι ενιαία· αναπτύχθηκε με βάση γεωεπιστημονικές, ιστορικές και φιλολογικές παρατηρήσεις. Ο Τζέιμς Ντιγκλ (Καθηγητής Ελληνικής και Λατινικής Μυθολογίας) και ο Τζον Άντερχιλ (ειδικός στις γεωεπιστήμες) επανέφεραν την υπόθεση που είχε πρωτοδιατυπώσει ο Ρόμπερτ Μπιτλστόουν στο βιβλίο του Odysseus Unbound. Σύμφωνα με ορισμένους από τους εισηγητές, οι μεταφραστικές επιλογές και η παραδοσιακή ανάγνωση των όρων στα κείμενα του Ομήρου οδήγησαν σε παγιωμένες ερμηνείες που αξίζει να επανεξεταστούν.

Κεντρική ιδέα: η Παλική ως πιθανή ομηρική Ιθάκη.

η Παλική ως πιθανή ομηρική Ιθάκη. Στηρίγματα: γεωεπιστημονικά δεδομένα και νέα φιλολογική ανάγνωση.

γεωεπιστημονικά δεδομένα και νέα φιλολογική ανάγνωση. Αντίκτυπος: ζητήματα τοπικής ταυτότητας, τουρισμού και επιστημονικής έρευνας.

Για τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής της Ιθάκης, η συζήτηση αυτή εγείρει πρακτικά και συμβολικά ερωτήματα: πώς επηρεάζεται η τοπική αφήγηση της ιστορίας, ποια είναι η θέση των υπαρχόντων αρχαιολογικών ευρημάτων, και τι πιθανές συνέπειες θα μπορούσε να έχει μια αλλαγή στην επιστημονική κοινή γνώμη για τον τουρισμό και τη διαχείριση μνημείων.

Η συζήτηση περιπλέκεται από τεχνικά σημεία: ένα στοιχείο της παλαιότερης πρότασης ήταν ότι η Παλική κατά την Εποχή του Χαλκού (περί το 1200 π.Χ.) ήταν ξεχωριστό νησί, αποκομμένο από την υπόλοιπη Κεφαλονιά εξαιτίας κατολισθήσεων. Ο Άντερχιλ, όμως, υποστήριξε ότι η Παλική ήταν ήδη χερσόνησος εκείνη την περίοδο, οδηγώντας σε διαφορετικά συμπεράσματα για την ερμηνεία των ομηρικών κειμένων.

Ερευνητής Πεδίο Σύνδεση Τζέιμς Ντιγκλ Φιλολογία / Μυθολογία Κέιμπριτζ Τζον Άντερχιλ Γεωεπιστήμες Αμπερντίν Ρόμπερτ Μπιτλστόουν Ιστορική υπόθεση Συγγραφέας του Odysseus Unbound

Από τοπική σκοπιά, αξίζει να σημειωθεί ότι η συζήτηση δεν αναιρεί την πολιτιστική αξία των τοποθεσιών που σήμερα σχετίζονται με την Ιθάκη· αντιθέτως, ανοίγει πεδία συνεργασίας μεταξύ νησιωτικών φορέων, αρχαιολόγων και γεωεπιστημόνων για συστηματική διερεύνηση. Καθώς η έρευνα συνεχίζεται, είναι πιθανό να ζητηθεί αυξημένη πρόσβαση σε κονδύλια για ανασκαφές, μελέτες τοπίου και συντήρηση μνημείων — παράγοντες που αφορούν άμεσα την οικονομία και την πολιτιστική διαχείριση της περιοχής.

Συμπερασματικά, η υπόθεση περί Παλικής επαναφέρει στο προσκήνιο βασικά ερωτήματα για την ιστορική γεωγραφία της Οδύσσειας και υπενθυμίζει ότι η τοπική ιστορία μπορεί να αλλάξει με νέα ευρήματα ή διαφορετικές μεθοδολογίες. Η τοπική κοινότητα της Ιθάκης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς όποιο και αν είναι το τελικό συμπέρασμα, οι συνέπειες θα είναι πρακτικές και συμβολικές για το νησί και την ευρύτερη περιοχή των Επτανήσων.