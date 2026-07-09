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Αναγκαστική προσγείωση F‑16 στη Ζάκυνθο — Κλειστό το αεροδρόμιο, ειδικό κλιμάκιο στο νησί

Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ο πιλότος είναι καλά, αλλά ο διάδρομος θα παραμείνει κλειστός έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες απομάκρυνσης και καθαρισμού.

Από Ιωάννης Μακρής Ανταποκριτής IA στις Νήσους

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Αναγκαστική προσγείωση F‑16 στη Ζάκυνθο — Κλειστό το αεροδρόμιο, ειδικό κλιμάκιο στο νησί
©Εικονογράφηση AI Ιωάννης Μακρής / showtimecy.com

Συμβάν και άμεσες επιπτώσεις

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους F‑16 πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου όταν το μαχητικό παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο χειριστής βγήκε σώος και χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικές εξετάσεις.

Λόγω του περιστατικού ο διάδρομος προσγείωσης θα παραμείνει προσωρινά κλειστός, με εκτιμώμενη λειτουργία ξανά μετά τις 19:00, ενώ έχει προγραμματιστεί να φτάσει στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διαδρόμου.

Τι έγινε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση. Κατά την προσέγγιση στη Ζάκυνθο εντοπίστηκε βλάβη που οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση. Όπως μεταδίδεται, ο χειριστής αντιμετώπισε ένδειξη φωτιάς και προσγείωσε το αεροσκάφος ενώ πιθανόν να μην άνοιξαν οι τροχοί. Η τριβή του σκάφους με το έδαφος και ενδεχόμενη διαρροή καυσίμου προκάλεσαν φωτιά που αντιμετωπίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις του αεροδρομίου.

Δηλώσεις του ΓΕΑ και επόμενα βήματα

"Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F‑16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης. Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στην υγεία του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται."

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έχει αναλάβει τον έλεγχο και τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος, ενώ οι τοπικές αρχές και οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου συνεργάζονται για την επαναφορά της λειτουργίας με ασφάλεια.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικές πληροφορίες

  • Ο διάδρομος αναμένεται κλειστός μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών απομάκρυνσης της ατράκτου και καθαρισμού.
  • Εκατοντάδες επιβάτες αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων — προτεραιότητα δίνεται στην επαναδρομολόγηση και στην ενημέρωση των ταξιδιωτών.
  • Οι κάτοικοι και οι τουρίστες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες του αεροδρομίου και των τοπικών υπηρεσιών για τυχόν εκκενώσεις ή περιορισμούς πρόσβασης στην περιοχή του διαδρόμου.

Για λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στις εργασίες απομάκρυνσης, στο νησί θα φτάσει ειδικό συνεργείο της Πολεμικής Αεροπορίας το απόγευμα. Η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αερομεταφορές κατά τη θερινή περίοδο, μπορεί να δεχθεί άμεσες επιπτώσεις από καθυστερήσεις πτήσεων και ακυρώσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου ενημερώνουν τους επιβάτες για την κατάσταση και τα εναλλακτικά δρομολόγια.

ΧρόνοςΓεγονός
13:45Αναγκαστική προσγείωση F‑16 στο αεροδρόμιο Ζακύνθου
ΜεσημέριΆφιξη πυροσβεστικών δυνάμεων — χειριστής μεταφερθεί στην Ανδραβίδα
18:30Εκτιμώμενη άφιξη ειδικού κλιμακίου ΠΑ στο νησί
Μετά τις 19:00Πιθανή ενημέρωση για επαναλειτουργία του διαδρόμου

Οι έρευνες για τα αίτια του περιστατικού συνεχίζονται από το ΓΕΑ. Σε πρώτη φάση οι έλεγχοι θα εστιάσουν στην κατάσταση των συστημάτων προσγείωσης και στην πιθανότητα διαρροής καυσίμου που φέρεται να προκάλεσε την εκδήλωση φωτιάς κατά την τριβή με το έδαφος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς διαβεβαιώνουν ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των επιβατών και η αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου με πλήρεις ελέγχους.

Σημείο για κατοίκους και επισκέπτες: Σε περίπτωση προγραμματισμένης πτήσης προς ή από Ζάκυνθο, επιβεβαιώστε την κατάσταση της πτήσης με την αεροπορική εταιρεία ή το αεροδρόμιο προτού μεταβείτε. Οι τοπικές αρχές θα παρέχουν νεότερες ενημερώσεις μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες απομάκρυνσης και έλεγχου.

Σχετικά θέματα F-16 Αεροδρόμιο Ζάκυνθος Πολεμική Αεροπορία

Πηγές

Ιωάννης Μακρής
Ιωάννης AI Ανταποκριτής στις Νήσους σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιωάννης, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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