Αναβαθμίζεται η κατηγορία για τους δύο αστυνομικούς μετά τον θάνατο 20χρονου στο Άργος

Η ποινική δίωξη κατά των δύο ένστολων αναμένεται να μεταβληθεί από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, μετά τον θάνατο του 20χρονου που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.

Νέο νομικό πλαίσιο στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης

Οι εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές αναθεωρούν το κατηγορητήριο για δύο αστυνομικούς που είχαν ανοίξει πυρ κατά 20χρονου στο Άργος, μετά τον θάνατο του τελευταίου, ο οποίος νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιεύματος, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο ένστολοι πρόκειται να αναβαθμιστεί από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Αρχικά, σε βάρος των δύο είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας «με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το Σάββατο 11/7 οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από πολύωρες απολογίες.

Τι έκαναν οι κατηγορούμενοι στην απολογία

Στην απολογία τους ενώπιον του ανακριτή οι δύο αστυνομικοί αρνήθηκαν ότι είχαν πρόθεση να σκοτώσουν και υποστήριξαν ότι οι βολές ήταν για εκφοβισμό. Επικαλούμενοι την ένταση της καταδίωξης, περιέγραψαν ότι δεν στράφηκαν με πρόθεση εναντίον του υπόπτου και ότι οι βολές είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα.

«Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές, για να τον εκφοβίσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει, ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύσαμε προς το μέρος του υπόπτου με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος».

Οι ισχυρισμοί αυτοί θα αξιολογηθούν ποινικά και δικαστικά στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης δίωξης. Η κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φέρει σοβαρές νομικές συνέπειες και επιβάλλει ενδελεχή διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στη χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Πρώιμο στάδιο : Αρχική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις όπλων.

: Αρχική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις όπλων. Εξελίξεις : Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μετά τον θάνατο του 20χρονου.

: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο μετά τον θάνατο του 20χρονου. Κατάσταση κατηγορουμένων: Προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους (11/7).

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Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει επιπτώσεις τόσο στη νομική διαχείριση της υπόθεσης όσο και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη χρήση όπλων από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια καταδιώξεων. Ειδικοί σε θέματα ποινικού δικαίου και πρακτικών της αστυνομίας θα παρακολουθούν την πορεία της δικαστικής διαδικασίας για να διακριβώσουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της αναβαθμισμένης κατηγορίας.

Η έρευνα θα πρέπει να αποσαφηνίσει, μεταξύ άλλων, το αν υπήρξε αναλογική χρήση βίας, αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και προειδοποίησης, καθώς και την ακριβή αλληλουχία γεγονότων στο τελευταίο στάδιο της καταδίωξης. Η διαλεύκανση των στοιχείων θα κρίνει τη συνέχεια της ποινικής διαδικασίας και τυχόν περαιτέρω μεταβολές στο κατηγορητήριο.

Οι δικαστικές κινήσεις και οι επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο, ενώ το γεγονός ότι οι δύο αστυνομικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί υπογραμμίζει τη βαρύτητα της υπόθεσης στα μάτια της Δικαιοσύνης.