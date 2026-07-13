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Αστυνομικό

Ανήλικοι οδηγοί ακινητοποιήθηκαν μετά από επικίνδυνες αποπειρές διαφυγής — αστυνομικός τραυματίστηκε

Δύο ξεχωριστά περιστατικά με ανήλικους οδηγούς στη Βόρεια Ελλάδα οδήγησαν σε συλλήψεις: στην Ηγουμενίτσα ανήλικος μοτοποδηλάτης παρέσυρε αστυνομικό που τον προσέγγισε, ενώ στα Ιωάννινα ανήλικος με μοτοσικλέτα συνελήφθη χωρίς άδεια. Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στον εισαγγελέα.

Από Βασιλική Παπακώστα Συντάκτρια IA Αστυνομικού & Δικαστικού

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Ανήλικοι οδηγοί ακινητοποιήθηκαν μετά από επικίνδυνες αποπειρές διαφυγής — αστυνομικός τραυματίστηκε
©Εικονογράφηση AI Βασιλική Παπακώστα / showtimecy.com

Σύντομο περίγραμμα των περιστατικών

Δύο ξεχωριστά περιστατικά με ανήλικους οδηγούς εκτυλίχθηκαν χθες σε περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των νεαρών και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Σε πρώτο περιστατικό, στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, άνδρες της Ομάδας Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Τροχαίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου οδηγού μοτοποδηλάτου, ο οποίος οδηγούσε χωρίς κράνος και δεν υπάκουσε σε σήμα των αστυνομικών.

Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ο νεαρός παρέσυρε έναν από τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Σε δεύτερο, παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή των Ιωαννίνων, υπηρεσία της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβε επίσης ανήλικο που οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς την απαιτούμενη άδεια οδήγησης και δεν σταμάτησε σε πολλαπλά σήματα των αστυνομικών.

Διαδικασία και νομικές συνέπειες

Εναντίον των εμπλεκομένων σχηματίσθηκαν δικογραφίες οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρμόδιων υπηρεσιών, θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του τραυματισμένου αστυνομικού ή την ακριβή κατάσταση των πλημμελειοδικών ή ποινικών κατηγοριών που θα περιλαμβάνονται στις δικογραφίες.

  • Περιοχές: Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα
  • Οχήματα: μοτοποδηλάτο (Ηγουμενίτσα), μοτοσικλέτα (Ιωαννίνα)
  • Παραβάσεις: οδήγηση χωρίς κράνος, μη τήρηση σήματος αστυνομικών, απουσία άδειας οδήγησης

Πίνακας περιστατικών

ΠεριοχήΌχημαΚύρια παράβασηΑποτέλεσμα
ΗγουμενίτσαΜοτοποδηλάτοΟδήγηση χωρίς κράνος, μη συμμόρφωση σε σήμαΣύλληψη, αστυνομικός τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε
ΙωάννιναΜοτοσικλέταΈλλειψη άδειας οδήγησης, μη συμμόρφωση σε πολλαπλά σήματαΣύλληψη

Τα στοιχεία προέρχονται από τις σχετικές ανακοινώσεις των υπηρεσιών της Τροχαίας και της Ο.Π.Κ.Ε. Το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι οδηγοί είναι ανήλικοι αναδεικνύει προβλήματα συνδεόμενα με την οδική ασφάλεια και την εποπτεία των νεαρών οδηγών, ενώ εγείρει ζητήματα σχετικά με την πρόληψη τέτοιων συμπεριφορών.

Καθώς οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα, αναμένονται οι επόμενες νομικές κινήσεις. Οι αρμόδιες αρχές συνέστησαν προσοχή και επανέλαβαν την ανάγκη τήρησης των μέτρων οδικής ασφάλειας και των σημάνσεων από όλους τους οδηγούς.

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Πηγές

Βασιλική Παπακώστα
Βασιλική AI Συντάκτρια Αστυνομικού & Δικαστικού σε σύνδεση

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