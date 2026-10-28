«Άνθρωποι και Ζώα»: η νέα έκθεση του Μουσείου Γουλανδρή ανοίγει δρόμους για την αρχαιότητα και το φυσικό κόσμο

Η έκθεση «Άνθρωποι και Ζώα» στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή συνδέει αρχαιολογικά ευρήματα με ζωολογικά δείγματα, προβάλλοντας τη συνεχή παρουσία των ζώων στην ανθρώπινη εμπειρία.

Ένα πεδίο όπου τέχνη και επιστήμη συναντιούνται

Η νέα περιοδική παρουσίαση με τίτλο «Άνθρωποι και Ζώα: Μια πανάρχαια σχέση» ανοίγει στις 18 Νοεμβρίου στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, στην Κηφισιά, και θα παραμείνει προσβάσιμη στον κοινό έως τις 30 Απριλίου 2027. Σκοπός της είναι να αναδείξει τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην ανθρώπινη κοινωνία και τα ζώα μέσα από ένα πλούσιο υλικό που φέρνει σε άμεση αντιπαράθεση αρχαιότητες και φυσικά δείγματα.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται περίπου 140 αρχαιολογικά αντικείμενα —αγγεία, ειδώλια, νομίσματα— που συνομιλούν με εκθέματα από τη συλλογή του Μουσείου Γουλανδρή και με σύγχρονα ζωολογικά κατάλοιπα προερχόμενα από το Εργαστήριο Αρχαιολογικών Επιστημών M.H. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Η παράθεση αυτή επιτρέπει στον επισκέπτη να αντιληφθεί όχι μόνο την εικονογραφική παρουσία των ζώων στην τέχνη αλλά και τα βιολογικά ίχνη που επιβεβαιώνουν τις σχέσεις αυτές.

Μικρά, καθημερινά μοτίβα από την αρχαιότητα αναδεικνύονται δίπλα σε φυσικά δείγματα: ένα αγγείο με την παράσταση παιδιού και ελαφιού, για παράδειγμα, δεν διηγείται μυθολογική πράξη αλλά μια τρυφερή στιγμή, που φέρνει στο προσκήνιο την ανθρώπινη πλευρά της αλληλεπίδρασης με τα ζώα. Αντικείμενα του κόσμου των παιδιών και τελετουργικών εορτών τοποθετούνται στο ίδιο βλέμμα με απολιθώματα και ζωολογικά υπολείμματα, προσφέροντας πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης.

Η σημασία μιας τέτοιας προσέγγισης είναι διπλή: από τη μια πλευρά, εμπλουτίζει την ερμηνεία της αρχαιότητας με στοιχεία βιολογίας και ανθρωπολογίας και από την άλλη, ανανεώνει την αντίληψη για το φυσικό περιβάλλον ως ενεργό παράγοντα στη διαμόρφωση κοινωνικών πρακτικών. Η έκθεση λειτουργεί, επομένως, ως γέφυρα μεταξύ επιστημών και τεχνών, επιτρέποντας σε διαφορετικά κοινά να βρουν κοινά νοήματα.

Για τον επισκέπτη, η διοργάνωση προσφέρει μια επιλεγμένη εμπειρία που συνδυάζει το «μικρό» και το «μεγάλο»: απλές σκηνές καθημερινότητας και τεκμήρια ζωής που διατηρήθηκαν αιώνες, δίπλα σε επιστημονικές μαρτυρίες που φωτίζουν τη βιολογία και το περιβάλλον της εποχής. Πρόκειται για μια πρόταση που επιχειρεί να απομακρύνει την αρχαιότητα από την εικόνα αποκλειστικά των ηρώων και των μαχών και να την επανατοποθετήσει μέσα στην καθημερινή συμβίωση ανθρώπου-ζώου.

Τι περιλαμβάνει η έκθεση

Περίπου 140 αρχαιολογικά αντικείμενα από συλλογές ελληνικών μουσείων.

αρχαιολογικά αντικείμενα από συλλογές ελληνικών μουσείων. Ζωολογικά εκθέματα από το Μουσείο Γουλανδρή.

Σύγχρονα συγκριτικά δείγματα από το Εργαστήριο M.H. Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία έναρξης 18 Νοεμβρίου Ημερομηνία λήξης 30 Απριλίου 2027 Αρχαιολογικά εκθέματα περίπου 140

Η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει τόσο το κοινό των μουσείων όσο και τους ειδικούς της αρχαιολογίας και της ζωολογίας, προσφέροντας υλικό για μελέτη και προβληματισμό. Σε μια περίοδο όπου οι συζητήσεις για τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον γίνονται ολοένα πιο επείγουσες, μια έκθεση που φωτίζει την ιστορική συνέχεια αυτής της σχέσης αποκτά πρόσθετη σημασία. Το κοινό καλείται να δει τις εικόνες της αρχαιότητας με νέο βλέμμα — όχι μόνον ως πολιτισμικά αντικείμενα, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου φυσικού και κοινωνικού πλαισίου.