Η Ελλάδα στη νέα διεθνή Τράπεζα Άμυνας: χρηματοδότηση έως 100 δισ. στερλίνες

Ελλάδα μεταξύ των 9 χωρών που στηρίζουν τη DSRB, με έδρα στον Καναδά, για φθηνότερο δανεισμό σε άμυνα, ασφάλεια και ανθεκτικότητα. Η ανακοίνωση έγινε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Νέα τράπεζα για άμυνα, ασφάλεια και ανθεκτικότητα με ελληνική συμμετοχή

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις 9 χώρες που στηρίζουν τη δημιουργία της Defence, Security and Resilience Bank (DSRB), ενός διεθνούς χρηματοπιστωτικού φορέα με έδρα στον Καναδά, ο οποίος θα στοχεύει στη χρηματοδότηση έργων άμυνας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ως απάντηση στην ανάγκη για νέα εργαλεία χρηματοδότησης που θα ενισχύσουν τις επενδύσεις στον αμυντικό τομέα και τις κρίσιμες υποδομές.

Τι προβλέπει το σχέδιο και πώς ωφελεί την Ελλάδα

Ο βασικός στόχος της DSRB είναι να προσφέρει δανεισμό με χαμηλότερο κόστος για συμμαχικές χώρες, συμπληρωματικά προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς και τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά ή διεθνή χρηματοδοτικά εργαλεία. Το σχέδιο προβλέπει δυνατότητα άντλησης έως 100 δισ. στερλινών (περίπου 134 δισ. δολάρια), ώστε να ενισχυθούν:

η παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού,

οι εφοδιαστικές αλυσίδες στον αμυντικό και συναφείς τομείς,

η προστασία κρίσιμων υποδομών,

οι τεχνολογίες διττής χρήσης.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή ανοίγει δίαυλο πρόσβασης σε κεφάλαια για στοχευμένες επενδύσεις που μπορούν να στηρίξουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, να αναβαθμίσουν την ανθεκτικότητα δικτύων και υποδομών και να βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμα συστήματα και υλικά. Η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω ενός εξειδικευμένου φορέα προσφέρει πρακτικό εργαλείο για επιτάχυνση έργων με υψηλό τεχνολογικό και βιομηχανικό αποτύπωμα.

Οι χώρες που συμμετέχουν και το πλαίσιο λειτουργίας

Στο αρχικό σχήμα συμμετέχουν ο Καναδάς, η Αλβανία, το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία, η Τουρκία και η Ουκρανία. Οι χώρες αυτές έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν την ίδρυση και λειτουργία της νέας τράπεζας. Από τον πρώτο κατάλογο απουσιάζουν άλλες χώρες της G7, εξέλιξη που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιορίζει αρχικά την κλίμακα στήριξης από μεγαλύτερες οικονομίες. Η καναδική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι η πρωτοβουλία είναι ανοικτή για νέα μέλη, εξέλιξη που θα ενισχύσει το εύρος και την αποτελεσματικότητα της DSRB.

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Προτεραιότητες χρηματοδότησης και επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το πλαίσιο της πρωτοβουλίας, τα κεφάλαια της DSRB μπορούν να κατευθυνθούν σε έργα με μετρήσιμη επίδραση στη διαθεσιμότητα αμυντικών μέσων, στην ενίσχυση κρίσιμων αλυσίδων και στην προστασία υποδομών. Το σχήμα στοχεύει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς εθνικές και διεθνείς πηγές, μειώνοντας το κόστος κεφαλαίου για προγράμματα υψηλής προτεραιότητας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι αρχικές δεσμεύσεις επαρκούν για να εκκινήσει η διαδικασία συγκρότησης της τράπεζας. Η προσχώρηση μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών θα είναι κρίσιμη για την κλίμακα των χρηματοδοτήσεων και τη θέση της DSRB στη διεθνή αμυντική αγορά.

Τι σημαίνει πρακτικά για ελληνικούς φορείς

Με βάση τα στοιχεία της ανακοίνωσης, η DSRB δύναται να αποτελέσει εργαλείο για:

επιχειρήσεις αμυντικής παραγωγής που αναζητούν χρηματοδότηση για αύξηση δυναμικότητας,

projects προστασίας κρίσιμων υποδομών (ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες),

(ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες), συνδέσμους εφοδιαστικής που στοχεύουν σε ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση,

και διαφοροποίηση, τεχνολογίες διττής χρήσης με δυνατότητα εφαρμογών σε πολιτικά και στρατιωτικά περιβάλλοντα.

Η επιχειρησιακή εξειδίκευση (κριτήρια επιλεξιμότητας, επιτόκια, μηχανισμοί εγγυήσεων) θα αποσαφηνιστεί στο στάδιο συγκρότησης. Ωστόσο, η πρόβλεψη για φθηνότερο δανεισμό δημιουργεί προϋποθέσεις μόχλευσης επιπλέον επενδύσεων, ιδίως όταν συνδυάζεται με υφιστάμενα εργαλεία της ΕΕ ή διακρατικές συμπράξεις.

Πλαίσιο και προοπτικές

Η ίδρυση της DSRB εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για αμυντικές δαπάνες και αναβάθμιση ανθεκτικότητας σε κρίσιμους τομείς. Η απουσία άλλων μελών της G7 από τον αρχικό κατάλογο θέτει περιορισμούς στην αρχική εμβέλεια, αλλά η ανοικτή αρχιτεκτονική της πρωτοβουλίας αφήνει περιθώριο ταχείας ενίσχυσης, εφόσον προκύψουν νέες προσχωρήσεις. Για την Ελλάδα, η έγκαιρη συμμετοχή επιτρέπει προετοιμασία ώριμων φακέλων έργων και στοχευμένες συμπράξεις, ώστε να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το παράθυρο χρηματοδότησης που δημιουργείται.