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Πολιτισμός Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη

Σταυρούπολη: Απολογισμός δράσεων του ΣΠοΣ Θεσσαλονίκης στη συνέλευση των Ποντιακών σωματείων

Συνάντηση στη Σταυρούπολη όπου οι εκπρόσωποι των ποντιακών σωματείων της Θεσσαλονίκης παρουσίασαν τον ετήσιο απολογισμό και εξέλεξαν προεδρείο για τη γενική συνέλευση.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Σταυρούπολη: Απολογισμός δράσεων του ΣΠοΣ Θεσσαλονίκης στη συνέλευση των Ποντιακών σωματείων
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Συνέλευση ποντιακών σωματείων στη Σταυρούπολη

Στα γραφεία του Συλλόγου Ποντίων Σταυρούπολης «Ακρίτες του Πόντου» φιλοξενήθηκε η γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης, όπου παρουσιάστηκε ο ετήσιος απολογισμός των δράσεων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων, μέλη της συντονιστικής επιτροπής νεολαίας και χοροδιδάσκαλοι, ενώ τη διοίκηση της ΠΟΕ εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος και μέλος της ομοσπονδίας.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την εκλογή του προεδρείου της γενικής συνέλευσης. Στην πορεία της συνεδρίασης ο πρόεδρος του ΣΠοΣ Θεσσαλονίκης παρουσίασε τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, με έμφαση στις δραστηριότητες που αφορούν την πολιτιστική διάδοση και τη νεολαία των ποντιακών συλλόγων.

Τον απολογισμό της δράσης του για τη χρονιά που πέρασε παρουσίασε ο Σύνδεσμος Ποντιακών Σωματείων Νομού Θεσσαλονίκης.

Η επιλογή της Σταυρούπολης ως τόπου διεξαγωγής της συνέλευσης έχει τοπική σημασία: ο κεντρικός χώρος του Συλλόγου «Ακρίτες του Πόντου» χρησιμοποιήθηκε ως σημείο συνάντησης για τα σωματεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, διευκολύνοντας τη συμμετοχή τοπικών εκπροσώπων και χοροδιδασκάλων.

  • Οργανωτική δομή: εκλογή προεδρείου και συγκρότηση γραμματείας για τις εργασίες της γενικής συνέλευσης.
  • Παρουσία φορέων: εκπρόσωποι της ΠΟΕ και πρωτοβάθμιων σωματείων.
  • Θέση αιχμής: απολογισμός δράσεων της προηγούμενης χρονιάς με έμφαση σε νεολαία και πολιτισμό.

Στο πλαίσιο της συνέλευσης εκλέχθηκε ως πρόεδρος του προεδρείου ο στρατηγός Χρήστος Πετανίδης, γνωστός για τη συμμετοχή του στο σύλλογο Καυκασίων Καλαμαριάς «Προμηθέας», ενώ γραμματέας ορίστηκε η Μαρία Ασλανίδου από την Ένωση Ποντίων Πολίχνης. Τη διοίκηση της ΠΟΕ εκπροσώπησαν ο αντιπρόεδρος Νίκος Κοέντας και το μέλος Γιώργος Αλεξανδρίδης.

ΌνομαΡόλος / Σύνδεσμος
Χρήστος ΠετανίδηςΠρόεδρος προεδρείου (Σύλλογος Καυκασίων Καλαμαριάς «Προμηθέας»)
Μαρία ΑσλανίδουΓραμματέας (Ένωση Ποντίων Πολίχνης)
Νίκος ΚοένταςΑντιπρόεδρος ΠΟΕ (εκπρόσωπος στη συνέλευση)
Γιώργος ΑλεξανδρίδηςΜέλος ΠΟΕ (εκπρόσωπος στη συνέλευση)

Οι τοπικοί σύλλογοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους και να τεθούν οι προτεραιότητες για τις επόμενες δράσεις, με έμφαση στην εμπλοκή της νεολαίας και στη διατήρηση των χορευτικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Σύμφωνα με το υλικό της συνέλευσης, οι τοποθετήσεις των εκπροσώπων των σωματείων ολοκλήρωσαν τις εργασίες, χωρίς ωστόσο να ανακοινωθούν νέες αποφάσεις ή οικονομικά στοιχεία στο δημοσιοποιημένο απολογισμό.

Για τη Σταυρούπολη, η διοργάνωση αναδεικνύει τη λειτουργία των τοπικών πολιτιστικών υποδομών ως χώρο συνάντησης των ποντιακών συλλόγων και υπογραμμίζει την ενεργή συμμετοχή του τοπικού δικτύου συλλόγων στην ευρύτερη περιφερειακή σκηνή της Θεσσαλονίκης. Οι επόμενες κινήσεις του ΣΠοΣ θα καθορίσουν την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που καταγράφηκαν στον απολογισμό και τη συνεργασία μεταξύ των σωματείων της πόλης.

Παραμένει σημαντικό για τους κατοίκους της Σταυρούπολης να γνωρίζουν ότι οι τοπικές πολιτιστικές δράσεις, μέσα από τέτοιες συνελεύσεις, συνεχίζουν να οργανώνονται από ενεργές συλλογικότητες στην περιοχή, με στόχο τη διατήρηση και μετάδοση της ποντιακής παράδοσης.

Σχετικά θέματα πολιτισμός Ποντιακοί Σύλλογοι

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
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