Παπαθανάσης: οι δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία θα κρίνουν την ψήφο της κοινωνίας

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας έθεσε ως κεντρικό κριτήριο των εκλογών τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την περίοδο 2027–2031 και παρουσίασε μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Στην κουβέντα που απασχολεί το καθημερινό τραπέζι —από το ταμείο του σούπερ μάρκετ μέχρι το γραφείο μικρής επιχείρησης— ο λόγος για το ποιοι θα αναλάβουν την επόμενη κυβέρνηση και τι θα κάνουν για την καθημερινότητα των πολιτών είναι καθοριστικός. Ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, τοποθετήθηκε τακτικά σε τηλεοπτική συνέντευξη, ζητώντας από την κυβέρνηση και τα κόμματα να παρουσιάσουν σαφές σχέδιο για την επόμενη τετραετία.

Κεντρικό διακύβευμα οι δεσμεύσεις για 2027–2031

Ο κ. Παπαθανάσης επανέλαβε ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν τις προτάσεις με βάση όσα θα ακουστούν για την περίοδο 2027–2031 και τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει έως την άνοιξη του 2027 να αποτυπώσει τι έχει ολοκληρώσει και τι σχεδιάζει για το επόμενο διάστημα. Το επιχείρημα δίνει έμφαση στην ανάγκη συγκεκριμένων δεσμεύσεων και μετρήσιμων στόχων, αντί για γενικές εξαγγελίες.

«Η κοινωνία θα ψηφίσει με βάση αυτά που θα πούμε για την επόμενη τετραετία»

Στο πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε σειρά οικονομικών και κοινωνικών παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση και έχουν στόχο την ελάφρυνση των νοικοκυριών και τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων.

Πακέτο στήριξης : αναφορά σε πακέτο ύψους 2,2 δισ. ευρώ για μικρομεσαίους, μικρούς επαγγελματίες και νοικοκυριά.

: αναφορά σε πακέτο ύψους για μικρομεσαίους, μικρούς επαγγελματίες και νοικοκυριά. Ενίσχυση θέρμανσης : προαναγγελία επιπλέον 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης από την επόμενη χρονιά.

: προαναγγελία επιπλέον στο επίδομα θέρμανσης από την επόμενη χρονιά. Έλεγχοι στην αγορά: εντατικοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και μέτρα για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους.

Ο κ. Παπαθανάσης απέδωσε επίσης σημασία στην πορεία του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι τον Σεπτέμβριο υπήρξε αρνητική τιμή, χωρίς να υποστηρίζει ότι το πρόβλημα έχει εξαλειφθεί, αλλά ότι υπάρχουν στοιχειώδη αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις.

Απασχόληση, εισοδήματα και φορολογική πολιτική

Σχετικά με την αγορά εργασίας, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε τη μείωση της ανεργίας, την οποία τοποθέτησε στο 7,4%, και επισήμανε ότι η αύξηση των μισθών, σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, είναι ο δρόμος για τη βελτίωση της διαθέσιμης εισοδηματικής δύναμης των νοικοκυριών. Στην αξιολόγηση της αγοραστικής δύναμης της χώρας, την τοποθέτησε περίπου στην 17η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., με δέκα χώρες να βρίσκονται χαμηλότερα.

Θέμα Στοιχείο Πακέτο στήριξης 2,2 δισ. ευρώ Επίδομα θέρμανσης 100 ευρώ επιπλέον Ανεργία (αναφορά) 7,4% Αγροοικονομική θέση ΕΕ 17η στην αγοραστική δύναμη

Η αναφορά σε συγκεκριμένα νούμερα λειτουργεί ως μέτρο αξιολόγησης των κυβερνητικών παρεμβάσεων, αλλά οι πολίτες και οι επιχειρηματίες που συζητούν καθημερινά για το κόστος ζωής αναζητούν και την πρακτική εφαρμογή των μέτρων στην τσέπη τους: από το λογαριασμό θέρμανσης και τη τιμή της βενζίνης μέχρι το κόστος των βασικών αγαθών.

Η δημόσια συζήτηση που θα κορυφωθεί στην προεκλογική περίοδο αναμένεται να επικεντρωθεί σε δύο άξονες: την αποτίμηση του έργου της κυβέρνησης έως σήμερα και την παρουσίαση εφικτών, κοστολογημένων δεσμεύσεων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Οι επιλογές αυτές θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ψήφο των πολιτών.