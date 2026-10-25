Ηλεκτρονικές αιτήσεις συντάξεων στο Δημόσιο: πότε ξεκινούν και τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Από τον Νοέμβριο ο e‑ΕΦΚΑ ανοίγει την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συντάξεις, εφάπαξ και παροχές ΜΤΠΥ. Η υπηρεσία ενεργοποιείται σε δύο φάσεις και απαιτεί προηγούμενη λύση υπαλληλικής σχέσης και ταυτοποίηση με TAXISnet. Αναλυτικός οδηγός για τα τέσσερα βήματα, τις εναλλακτικές για επικαιροποίηση στοιχείων και τις επιπτώσεις για ασφαλισμένους και υπηρεσίες.

Από τον επόμενο μήνα ο e‑ΕΦΚΑ εισάγει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους δημοσίους υπαλλήλους, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η μετάβαση αφορά τόσο τις αιτήσεις για κύρια και επικουρική σύνταξη όσο και την εφάπαξ παροχή και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Ημερομηνίες ενεργοποίησης

Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία θα τεθεί σε λειτουργία σε δύο φάσεις:

Ημερομηνία Υπηρεσίες 2 Νοεμβρίου 2026 Αιτήσεις λόγω γήρατος για κύρια/επικουρική σύνταξη, εφάπαξ και παροχές ΜΤΠΥ 9 Νοεμβρίου 2026 Αιτήσεις λόγω θανάτου για αντίστοιχες συνταξιοδοτικές και λοιπές παροχές

Προαπαιτούμενα και κρίσιμα σημεία

Βασική προϋπόθεση για την οριστική υποβολή είναι η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης, είτε με παραίτηση, είτε με συμπλήρωση ορίου ηλικίας, είτε για άλλους προβλεπόμενους λόγους όπως η αποστρατεία. Η ταυτοποίηση γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e‑ΕΦΚΑ (www.e‑efka.gov.gr) και περιλαμβάνει τέσσερα βασικά στάδια:

Είσοδος στην πλατφόρμα: πρόσβαση στην ιστοσελίδα του e‑ΕΦΚΑ.

πρόσβαση στην ιστοσελίδα του e‑ΕΦΚΑ. Ταυτοποίηση: σύνδεση με κωδικούς TAXISnet για εξακρίβωση ταυτότητας.

σύνδεση με κωδικούς TAXISnet για εξακρίβωση ταυτότητας. Επιλογή υπηρεσίας: μετάβαση στην ενότητα για δημοσίους υπαλλήλους και ΝΠΔΔ και επιλογή της σχετικής φόρμας.

μετάβαση στην ενότητα για δημοσίους υπαλλήλους και ΝΠΔΔ και επιλογή της σχετικής φόρμας. Συμπλήρωση και υποβολή: επιλογή του τύπου αίτησης και συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων.

Τι γίνεται σε περίπτωση προβλήματος με τα στοιχεία

Εάν δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων, ο ασφαλισμένος πρέπει να προχωρήσει σε επικαιροποίηση των στοιχείων του. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω αρμόδιων μητρώων όπως το Μητρώο ΑΜΚΑ‑ΕΜΑΕΣ και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕΠ). Σε αντίθετη περίπτωση θα απαιτηθούν διορθώσεις πριν την οριστική ολοκλήρωση της αίτησης.

Η ψηφιοποίηση αναμένεται να επιταχύνει τη διαδικασία απονομής παροχών και να μειώσει το διοικητικό φόρτο σε υπηρεσίες και πολίτες, εφόσον όμως οι υποδομές ταυτοποίησης και τα μητρώα είναι πλήρως επικαιροποιημένα. Για τους δικαιούχους, η κύρια συνέπεια είναι η ανάγκη προετοιμασίας των απαραίτητων στοιχείων και της επίλυσης τυχόν εκκρεμοτήτων πριν από τις ανακοινωμένες ημερομηνίες λειτουργίας.