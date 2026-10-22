Παιδική παράσταση θεάτρου σκιών με τον Μιχάλη Καντήλωρο στο Κιλκίς

Ο Καραγκιόζης συναντά τον «Άρχοντα Ρουκέτας» σε παράσταση για παιδιά την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, με ηλεκτρονικά εισιτήρια και επιλογή θέσεων.

Θέατρο σκιών για οικογένειες στο Κιλκίς

Στην πόλη του Κιλκίς προγραμματίζεται παιδική παράσταση θεάτρου σκιών με τον γνωστό καραγκιοζοπαίκτη Μιχάλη Καντήλωρο. Η παραγωγή φέρει τον τίτλο «Ο Καραγκιόζης και ο Άρχοντας Ρουκέτας» και περιγράφεται ως μια «ξεκαρδιστική περιπέτεια» γεμάτη δράση, φαντασία και ανατροπές — στοιχεία που στοχεύουν στην ψυχαγωγία των μικρών θεατών και των οικογενειών.

Η παράσταση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 11:30. Το εισιτήριο κοστίζει 7€ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προχωρήσουν στην κράτηση online, με δυνατότητα επιλογής θέσεων και εφαρμογής διαθέσιμων εκπτώσεων κατά τη διαδικασία αγοράς.

Οργάνωση και πρακτικά σημεία

Η διαδικτυακή πλατφόρμα κρατήσεων επιτρέπει στους θεατές να:

επιλέξουν συγκεκριμένες θέσεις στην κάτοψη της αίθουσας,

να δουν την ενημέρωση του συνολικού κόστους σε πραγματικό χρόνο με κάθε αλλαγή,

να εφαρμόσουν διαθέσιμες εκπτώσεις ή να αφαιρέσουν θέσεις πριν την ολοκλήρωση της κράτησης.

Για οικογένειες που σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την παράσταση, η ηλεκτρονική αγορά και η επιλογή θέσης αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τον προγραμματισμό αφενός λόγω του περιορισμένου χώρου και αφετέρου για την άνεση εισόδου, ειδικά αν πρόκειται για ομάδες με μικρά παιδιά.

Σημασία για την τοπική πολιτιστική ζωή

Παραστάσεις παραδοσιακού θεάτρου σκιών διατηρούν ζωντανή μια πολιτιστική παράδοση με μεγάλη απήχηση σε μικρές κοινότητες όπως το Κιλκίς. Εκδηλώσεις αυτού του είδους:

προσφέρουν προσιτή ψυχαγωγία για οικογένειες,

ενισχύουν την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης,

δημιουργούν ευκαιρίες για μικρούς καλλιτέχνες και τοπικούς συνεργάτες.

Η παρουσίαση του έργου από αναγνωρισμένους καραγκιοζοπαίκτες, όπως ο Μιχάλης Καντήλωρος, συμβάλλει επίσης στη διατήρηση και στη διάδοση στοιχείων της λαϊκής θεατρικής παράδοσης σε νεότερες γενιές.

Συμβουλές για τους θεατές

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία & Ώρα Κυρ 8/11, 11:30 Τιμή εισιτηρίου 7€ Διαθεσιμότητα Ηλεκτρονική κράτηση με επιλογή θέσεων

Επειδή η πλατφόρμα επιτρέπει την επιλογή θέσεων και την εφαρμογή εκπτώσεων, συνίσταται η έγκαιρη αγορά για να αποφευχθούν συνωστισμοί στην είσοδο και τυχόν περιορισμένη διαθεσιμότητα. Οι οικογένειες που θα παρακολουθήσουν καλό είναι να προγραμματίσουν χρόνο για άφιξη πριν την έναρξη, ώστε τα παιδιά να έχουν χρόνο να εγκατασταθούν και να απολαύσουν την παράσταση.

Η πραγματοποίηση της παράστασης στο Κιλκίς προσθέτει μια ακόμη επιλογή πολιτιστικής ψυχαγωγίας για την τοπική κοινότητα και δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους της περιοχής να παρακολουθήσουν ζωντανή παράσταση παραδοσιακού χαρακτήρα χωρίς να μετακινηθούν σε μεγάλες πόλεις.