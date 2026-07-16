Από τον ουρανό στο λαιμό: μετεωριτικός σίδηρος σε κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού

Νέα έρευνα με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους εντοπίζει νικέλιο σε προϊστορικά αντικείμενα από τη Μυκηναϊκή και Μινωική Ελλάδα, στοιχείο που υποδηλώνει χρήση σιδήρου προερχόμενου από μετεωρίτες.

Στοιχεία που ανατρέπουν την ερμηνεία της υλικής κουλτούρας

Μια πρόσφατη μελέτη, βασισμένη σε μη καταστρεπτικές αναλύσεις, φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο προϊστορικοί τεχνίτες της Ελλάδας ενσωμάτωσαν υλικά προερχόμενα από τον ουρανό στην κατασκευή κοσμημάτων, εργαλείων και όπλων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Ματιέ Γκουνέλ του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Γαλλίας, με τη συνεργασία της ομότιμης καθηγήτριας Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένης Μαντζουράνη, και δημοσιεύτηκε στο Journal of Archaeological Science.

Η ομάδα εξέτασε συνολικά 91 αντικείμενα από τη μεταβατική φάση ανάμεσα στο τέλος της Εποχής του Χαλκού και στις αρχές της Εποχής του Σιδήρου. Τα δείγματα προέρχονται από 33 αρχαιολογικές θέσεις και βρίσκονται σε 19 μουσεία στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα μουσεία της Αρχαίας Αγοράς και του Κεραμεικού, καθώς και τα αρχαιολογικά ιδρύματα του Ηρακλείου, Ναυπλίου, Σπάρτης και Λαμίας.

Κεντρικό εύρημα της ανάλυσης είναι η παρουσία νικελίου σε σημαντικές συγκεντρώσεις σε μέρος των αντικειμένων — ένα χημικό αποτύπωμα που υποδεικνύει πιθανή προέλευση από μετεωρίτες. Η καθηγήτρια Μαντζουράνη συνοψίζει τη σκοπιμότητα της μελέτης:

«Θελήσαμε να διαπιστώσουμε αν είναι κατασκευασμένα από κανονικό, ορυκτό, χυτό σίδηρο ή αν ο σίδηρος αυτός προερχόταν από μετεωρίτες».

Από τα 91 αντικείμενα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 13 φέρουν υψηλή περιεκτικότητα σε νικέλιο. Εξ αυτών, 9 θεωρούνται «απολύτως βεβαιωμένα» ως προϊόντα μετεωριτικού σιδήρου, ένα ακόμη θεωρείται «πολύ πιθανό», ενώ τα υπόλοιπα 3 εμφανίζουν διακυμάνσεις στην περιεκτικότητα που δεν επιτρέπουν κατηγορηματική διάγνωση.

Αντικείμενα αναλυθέντα: 91

91 Αρχαιολογικές θέσεις: 33

33 Μουσεία συμμετέχοντα: 19

19 Ενδείξεις μετεωριτικού σιδήρου: 13 (9 βεβαιωμένα, 1 πολύ πιθανό, 3 με διακύμανση)

Τα ευρήματα έχουν πολλαπλές συνέπειες για την κατανόηση της προϊστορικής τεχνολογίας και της συμβολικής χρήσης των υλικών. Ο μετεωριτικός σίδηρος, λόγω της σπανιότητας και της προέλευσής του, πιθανότατα αντιλαμβανόταν ως υλικό ιδιαίτερης αξίας ή ιερότητας, κάτι που συναντάμε και σε άλλα μεσογειακά σύνολα της Εποχής του Χαλκού. Η χρήση του σε κοσμήματα και τελετουργικά αντικείμενα προτείνει μια αυξημένη σημασία πέραν της καθαρής λειτουργικότητας.

Επιπλέον, η εφαρμογή σύγχρονων, μη καταστρεπτικών τεχνικών όπως η φασματοσκοπία XRF επιτρέπει επαναξιολόγηση πολλών μουσειακών συλλογών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η αρχαιολογική ύλη. Η μεθοδολογία αυτή ανοίγει τον δρόμο για παρόμοιες αναλύσεις σε μεγαλύτερο πλήθος αντικειμένων, γεγονός που ενδέχεται να αλλάξει την εικόνα για την εξάπλωση και τη χρήση του μετεωριτικού σιδήρου στον αρχαίο κόσμο.

Η μελέτη αναδεικνύει την αξία της διεπιστημονικής προσέγγισης —αρχαιολογία, φυσικές επιστήμες και μουσειολογία— για την αποκάλυψη λεπτομερειών της υλικής κουλτούρας που οι παραδοσιακές τεχνικές δεν μπορούσαν να καταγράψουν. Τα επόμενα βήματα πιθανότατα θα περιλαμβάνουν διεύρυνση του δείγματος και περαιτέρω χημικές αναλύσεις για να καθοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια οι πορείες συλλογής και επεξεργασίας του υλικού αυτού.