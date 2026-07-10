Προβλήματα στην προμήθεια καυσίμων στην Αίγινα μετά από ματαιωμένο δρομολόγιο

Προσωρινές ελλείψεις καυσίμων στο νησί εξαιτίας μη εκτέλεσης δρομολογίου. Η μεταφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, με επιπτώσεις σε μεταφορές και επιχειρήσεις.

Προσωρινή έλλειψη και αναμονή για ανεφοδιασμό

Στην Αίγινα καταγράφονται σήμερα προβλήματα στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης λόγω της μη εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς καυσίμων προς το νησί. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μεταφορά των καυσίμων έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ώστε να αποκατασταθεί η τροφοδοσία στα πρατήρια του νησιού.

«Προσωρινές ελλείψεις καυσίμων στην Αίγινα λόγω μη εκτέλεσης δρομολογίου. Η μεταφορά καυσίμων αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα.»

Η κατάσταση δημιουργεί άμεσο πρόβλημα στην καθημερινότητα των κατοίκων, ειδικά για όσους εξαρτώνται από το αυτοκίνητο για εργασία ή μεταφορές εμπορευμάτων. Επιπλέον, τοπικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που βασίζονται σε καύσιμα —όπως φορτηγά, σκάφη και μηχανήματα— ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στη λειτουργία τους.

Αιτία: μη εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς καυσίμων.

μη εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς καυσίμων. Προγραμματισμένη ενέργεια: μεταφορά αναμενόμενη εντός της ημέρας.

μεταφορά αναμενόμενη εντός της ημέρας. Επιπτώσεις: προσωρινές ελλείψεις στα πρατήρια, πιθανή αναστάτωση στις μετακινήσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Τοπικοί φορείς και πρατήρια καλούνται να ενημερώνουν άμεσα το κοινό για τη διαθεσιμότητα καυσίμων, ώστε να αποφευχθεί ο πανικός και η ανεξέλεγκτη συσσώρευση πελατών. Συνιστάται στους οδηγούς να ελέγχουν πριν από κάθε δρομολόγιο την κατάσταση στα κοντινά πρατήρια και να περιορίσουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις μέχρι να επανέλθει η πλήρης τροφοδοσία.

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Η επαναφορά της κανονικότητας εξαρτάται από την απρόσκοπτη εκτέλεση της σημερινής μεταφοράς. Σε περίπτωση νέων καθυστερήσεων, ενδέχεται να απαιτηθούν πρόσθετες ρυθμίσεις από τις αρμόδιες αρχές για τον εφοδιασμό του νησιού. Οι κάτοικοι θα ενημερωθούν άμεσα μόλις υπάρξει νεότερη επίσημη ανακοίνωση.