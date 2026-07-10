Ατύχημα F-16 στη Ζάκυνθο: αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, αεροδρόμιο κλείνει προσωρινά

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο Ζακύνθου προκάλεσε φωτιά στην άτρακτο. Ο πιλότος είναι καλά, το αεροδρόμιο παρέμεινε κλειστό με επιπτώσεις σε προγραμματισμένες πτήσεις και εκατοντάδες επιβάτες.

Συμβάν και άμεσες συνέπειες

Ανησυχία προκλήθηκε σήμερα στη Ζάκυνθο όταν αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του νησιού λόγω τεχνικής βλάβης. Κατά την προσγείωση το αεροσκάφος προσέκρουσε στον διάδρομο και η άτρακτος τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει τραυματισμός του ιπτάμενου, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.

Από το περιστατικό προκλήθηκε άμεση διακοπή της λειτουργίας του αεροδιαδρόμου, με συνέπεια την ταλαιπωρία και την αναστάτωση εκατοντάδων επιβατών του τουριστικού ρεύματος που βρίσκονταν στο νησί και την προσωρινή αναστολή αφίξεων και αναχωρήσεων.

Τι έγινε στον αέρα και στο έδαφος

Το πλήρωμα του αεροσκάφους ενημέρωσε για το τεχνικό πρόβλημα και το πλησιέστερο κατάλληλο αεροδρόμιο κρίθηκε αυτό της Ζακύνθου για προσγείωση. Πριν την προσέγγιση ο πύργος ελέγχου ειδοποιήθηκε, ενώ, σύμφωνα με τοπικές αναφορές, κατά τη στιγμή της προσγείωσης ακούστηκε δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια ξεκίνησε εστία φωτιάς στην άτρακτο.

«Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης. Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

Πρακτικές επιπτώσεις για το νησί

Στην περιοχή βρέθηκαν άμεσα οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας και πυρόσβεσης, ενώ αναμένεται ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό του διαδρόμου.

Κλειστό το αεροδρόμιο τουλάχιστον έως τις 19:00 , με ανακοινώσεις για επαναλειτουργία μετά από επίσημη ενημέρωση.

το αεροδρόμιο τουλάχιστον έως τις , με ανακοινώσεις για επαναλειτουργία μετά από επίσημη ενημέρωση. Έξι αεροσκάφη πολιτικών εταιρειών παρέμεναν στη γη, με επιβάτες που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις.

πολιτικών εταιρειών παρέμεναν στη γη, με επιβάτες που αντιμετώπισαν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις. Ο πιλότος μεταφέρθηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα για προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους.

Χρήσιμες πληροφορίες για κατοίκους και επισκέπτες

Οι ταξιδιώτες που επηρεάστηκαν συνιστάται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες τους για ενημέρωση σχετικά με αναπρογραμματισμό ή ακυρώσεις. Τοπικές υπηρεσίες και ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την υποστήριξη επιβατών που βρίσκονται προσωρινά στην περιοχή του αεροδρομίου.

Στοιχείο Τιμή / Πληροφορία Ώρα περιστατικού 13:45 Αεροσκάφος F-16 (335 Μοίρα, 116 Πτέρυγα Μάχης) Κατάσταση πιλότου Καλά, μεταφέρθηκε για εξετάσεις Λειτουργία αεροδρομίου Κλειστό έως νεότερης ενημέρωσης (τουλάχιστον έως 19:00)

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς ο τουρισμός αυτή την περίοδο βρίσκεται σε υψηλή κίνηση και τέτοιου είδους συμβάντα επιφέρουν άμεσες επιβαρύνσεις στην καθημερινότητα και την οικονομική δραστηριότητα του νησιού.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ανακοινώσει ότι θα διεξαχθεί διερεύνηση για τα αίτια του συμβάντος. Η πορεία της ανάκτησης του διαδρόμου και η πλήρης επαναλειτουργία του αεροδρομίου θα καθορίσουν και το εύρος της επίδρασης στις προγραμματισμένες πτήσεις των επόμενων ωρών.

Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της Ζακύνθου οφείλουν να παραμείνουν ενημερωμένοι μέσω των επίσημων ανακοινώσεων των αρχών και των τοπικών μέσων, καθώς οι πληροφορίες μπορεί να εξελίσσονται ταχέως.