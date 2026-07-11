Δημόσιοι υπάλληλοι σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη κατά της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΟΘ ευθυγραμμίζεται με την ΑΔΕΔΥ και καλεί σε στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου και σε απεργιακή συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Κινητοποιήσεις στο Δημόσιο την Τρίτη 14 Ιουλίου

Σε δεύτερο επίπεδο της καθημερινότητας, όπου ο πολίτης περιμένει υπηρεσίες και οι υπάλληλοι ανταποκρίνονται σε ραντεβού και αιτήματα, προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση που μπορεί να επηρεάσει την εξυπηρέτηση σε οργανισμούς του κράτους. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΟΘ ανακοίνωσε ότι ευθυγραμμίζεται με την απόφαση της ΑΔΕΔΥ και καλεί σε πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου και παράλληλα καλείται σε μαζική συμμετοχή η απεργιακή συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, στις 12:00. Οι συνδικαλιστές υπογραμμίζουν ότι η κινητοποίηση απευθύνεται ευρύτερα στην κοινωνία λόγω της φύσης των αλλαγών που προωθούνται στη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Μέσα στο καλοκαίρι και με προφανή στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων των εργαζομένων, η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να προχωρήσει σε βαθιές αντιδραστικές τομές»

Στην ανακοίνωση αναφέρονται συγκεκριμένα τα άρθρα του Συντάγματος που ανησυχούν τους συνδικαλιστικούς φορείς: το άρθρο 16 (Παιδεία), το άρθρο 79 (δημοσιονομικοί περιορισμοί) και το άρθρο 103 (μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων). Οι φορείς εκφράζουν την αντίθεσή τους, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα έχουν «επιπτώσεις» στο δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας, στα μισθολογικά και στις κοινωνικές δαπάνες και στη σχέση διοίκησης–προσωπικού στο Δημόσιο.

Η στάση εργασίας: 11:00 - λήξη ωραρίου την Τρίτη 14/7.

την Τρίτη 14/7. Συγκέντρωση: Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00, Θεσσαλονίκη .

. Κύρια σημεία αντίδρασης: αλλαγές στα άρθρα 16, 79, 103 του Συντάγματος.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε πανελλαδικό πλαίσιο που έχει κηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ, με στόχο να δοθεί «ηχηρή απάντηση» στα σχέδια που οι συνδικαλιστές χαρακτηρίζουν ως «αντιδραστικά». Η πραγματική επίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού θα εξαρτηθεί από την έκταση της συμμετοχής των εργαζομένων στα διάφορα υπουργεία και φορείς.

Ημέρα Ώρα έναρξης Ώρα συγκέντρωσης Τοποθεσία Τρίτη 14 Ιουλίου 11:00 12:00 Άγαλμα Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη

Οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για την προετοιμασία των συνδικαλιστικών φορέων και για τις αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης σχετικά με την ανταπόκριση στις απεργιακές διαδικασίες. Το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος παραμένει ψηλά στην πολιτική ατζέντα και οι αντιδράσεις των δημοσίων υπαλλήλων αποτελούν δείγμα του εύκολου κοινωνικού αντίκτυπου που μπορούν να έχουν συνταγματικές παρεμβάσεις.