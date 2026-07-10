Έκθεση φωτογραφίας στην Ύδρα φωτίζει το βλέμμα της Joan Leigh Fermor

Στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας παρουσιάζεται έως τις <strong>26 Ιουλίου 2026</strong> η φωτογραφική δουλειά της Joan Leigh Fermor, σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη. Η έκθεση συνοδεύει το λεύκωμα «The Outward Gaze» και αναδεικνύει την παρουσία της στην Ελλάδα δίπλα στον Patrick Leigh Fermor.

Έκθεση έως 26/7/2026 στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας

Στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας παρουσιάζεται αυτή την περίοδο η έκθεση «Βλέμμα στον κόσμο. Οι φωτογραφίες της Joan Leigh Fermor», βασισμένη στο ομώνυμο λεύκωμα (The Outward Gaze). Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και θα είναι ανοιχτή για το κοινό μέχρι τις 26 Ιουλίου 2026.

Η παρουσίαση εστιάζει στην φωτογραφική εργασία της Joan Leigh Fermor αλλά και στην καθημερινότητα που διαμόρφωσε η ζωή δίπλα στον Patrick Leigh Fermor, έναν από τους πλέον γνωστούς φιλέλληνες του 20ού αιώνα. Οι εικόνες αναδεικνύουν το ενδιαφέρον της για την ελληνική επαρχία, τη φύση και τους ανθρώπους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αποτύπωσε τοπία και στιγμές από την Ελλάδα.

«Μιχάλης»

Στο ιστορικό πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Patrick Leigh Fermor, ο οποίος έζησε για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, υπηρέτησε στις βρετανικές ειδικές επιχειρήσεις κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και έδρασε στην περιοχή της Κρήτης με το ψευδώνυμο «Μιχάλης». Η έκθεση δίνει την ευκαιρία να προσεγγιστεί η εποχή και οι συνθήκες ζωής του ζευγαριού μέσα από τις φωτογραφίες της Joan.

Για τους κατοίκους της Ύδρας η έκθεση έχει διπλό ενδιαφέρον: αφενός προσθέτει ένα ποιοτικό πολιτιστικό γεγονός στο νησί, αφετέρου συνδέει την τοπική μνήμη με ευρύτερα διεθνή πρόσωπα και εκθέσεις. Η συνεργασία με μεγάλα ιδρύματα, όπως το Μουσείο Μπενάκη, ενισχύει την προβολή του νησιού και προσελκύει επισκέπτες με ενδιαφέρον για την ιστορία και την τέχνη.

Τοποθεσία: Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας

Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας Διάρκεια: έως 26 Ιουλίου 2026

έως Συνδιοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη

Στοιχείο Πληροφορία Έκθεση «Βλέμμα στον κόσμο. Οι φωτογραφίες της Joan Leigh Fermor» Χώρος Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας Διάρκεια Μέχρι 26/7/2026

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία ή την ιστορία της παρουσίας ξένων δημιουργών στην Ελλάδα μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη μικρή χρονικά ευκαιρία. Η έκθεση προσθέτει αξία στο πολιτιστικό πρόγραμμα της Ύδρας και ενισχύει την τοπική πολιτιστική κίνηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.